指「特首證明書」稱涉國安 鄒幸彤撤懲教扣書覆核

鄒幸彤正涉煽動顛覆案還押。據入稟狀，鄒母去年2至3月向懲教署申請存入《人民不會忘記：八九民運實錄》、《弟弟》、《大江東去：司徒華回憶錄》及《敲鐘者言：朱耀明牧師回憶錄》共4本書，遭懲教署扣起。鄒去年7月入稟質疑4本書並非禁書，要求法庭推翻署方決定。

鄒日前在Patreon表示，去年7月提訴訟後，特首李家超11月發出「行政長官證明書」，當中表示根據《維護國家安全條例》第115條並考慮4本書的內容、監獄特殊環境、懲教署長評管等，認為在囚者接收4本書牽涉國安。鄒稱特首證明書對法院有約束力，「對方有這麼一個核彈在，官司大概是輸定了」，為免敗訴後承擔訟費，她基於現實的考慮撤訟。

政府拒確認有否發證明書

本報查詢特首有否就4本書發出證明書，政府發言人拒絕確認。發言人稱特首根據國安法第47條及維護國安條例第115條有權發證明書，相關資料屬維護國安工作信息，除因案件需要外不予公開。發言人又指，懲教署按法律規定處理在囚者收受來自監獄以外的書刊；所有來自外間的書籍或刊物等，如性質不利於在囚者改過自新或對院所保安、秩序及紀律造成威脅等，署方可扣起刊物。

4書不在圖書館架上

翻查資料，《大江東去》2021年底仍在公共圖書館架上，2023年5月下架。至於《人民不會忘記》、《弟弟》及《敲鐘者言》，目前在公共圖書館網站顯示為「沒有符合的檢索結果」。記者昨午所見，《弟弟》仍在銅鑼灣誠品書店架上，另有深水埗獨立書店出售《敲鐘者言》。

【案件編號：HCAL 1244/24】