林定國：沉着應對跨境欺壓  免對方得戚 遭美「跨境鎮壓」為由制裁 指說法誤導

禁金援輔助潛逃合情理法

稱政府無強行綁架回港

林定國昨在商台節目《政經星期六》稱，國安法禁止向被通緝的潛逃海外者，提供財政資源給或其他輔助，目的是減低其繼續從事傷害本港的能力，屬合情、合理、合法的行為，亦完全符合國際法，又稱特區政府無強行「綁架」被通緝的潛逃海外者回港。他引述聯合國憲章稱，必須尊重成員國以合適的方法，處理內部事情，及維護自身的安全，故美國根本無資格或法律理據干涉本港行為。

前年被懸紅通緝的海外港人郭鳳儀，其父涉協助處理她在本地保險公司的保單資金，上周被警方國安處起訴「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」罪，為首宗引用《維護國家安全條例》針對「處理屬於潛逃者的資金」的相關罪行。

被問到未來會否有更多人因相關條例被捕，警務處長周一鳴昨出席學警預備訓練結業會操後回應，指《港區國安法》及《維護國家安全條例》分別實施5年及1年，法例已經公開及清楚列明涵意和違法元素等，相信毋須多講；強調「只要有人犯法，警方就會執法」，始終都會有第一宗案件，並不存在是否先例。

海外法官范禮全辭任

林：對方或覺參與案件不多

對於近年部分終審法院非常任法官辭任，林定國稱，上月辭任的澳籍非常任法官范禮全在聲明稱，香港司法維持獨立，委任法官、法官審訊程序透明、不受干預，無證據顯示法官受壓。至於范表示非常任法官角色愈來愈「不合時宜」，林表示尊重意見，對方或覺得參與案件數量不多，但強調本港司法制度價值，在於終審法官中有一名非常任法官，維持良好國際聲譽和法律水平。