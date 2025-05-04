變身「城鄉生活館」 檔販聲聲話當年

負責展覽部分的一口設計工作室設計師（創意領域）孫舒文表示，聯和市場本身有60個攤檔，檔主雖已遷往區內其他街市，但部分人知道團隊正復修市場時都願意協助，例如錄音記下街市回憶，成為展覽項目之一——十多個大喇叭同時發聲，置身其中可聽到昔日市場的小故事。

街坊供資料 立體模型還原舊墟面貌

另外，展覽展出一個立體模型，顯示昔日聯和市場只是聯和墟的小部分，整個聯和墟佔地逾60萬平方呎，除了聯和市場，還包括周圍多條街道，當中有不少住宅及社區設施，而市場是街坊生活的核心，展覽區其中一個模型就展示市場一日的活動，由凌晨時分農民將農作物運到市場，到清晨天光墟開始運作，市場外有檔攤及小食檔。有街坊向團隊表示，晚上市場對出空地會播電影，成為該區居民的聚腳點。

聯和市場1951年經營至2002年結業，2010年被評為三級歷史建築，2016年被納入第五期「活化歷史建築伙伴計劃」，2018年政府批准由路德會社會服務處將之活化。立法會文件顯示，政府為活化項目申請撥款6820萬元，以施工復修及為區內居民提供聚腳點交流。

（城市保育）