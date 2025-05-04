變身「城鄉生活館」 檔販聲聲話當年

【明報專訊】獲評為三級歷史建築的聯和市場曾是新界最大規模的私營市場，現時亦是全港碩果僅存的舊有私營市場，活化前曾是電影《每當變幻時》的取景場地，戲內富貴墟最終被拆，現實的聯和墟逃過拆卸命運，更被活化成「城鄉生活館」。為讓市民認識新界舊社會墟市的歷史，市場內設展覽區，展示城鄉歷史變遷及市場由來。活化項目團隊說，資料蒐集過程中得到不少街坊協助及提供珍貴資料，例如昔日聯和墟附近有一間孤兒院，雖然大部分人已移居海外，但每年都會回港聚會，將聯和墟故事向團隊分享。
負責展覽部分的一口設計工作室設計師（創意領域）孫舒文表示，聯和市場本身有60個攤檔，檔主雖已遷往區內其他街市，但部分人知道團隊正復修市場時都願意協助，例如錄音記下街市回憶，成為展覽項目之一——十多個大喇叭同時發聲，置身其中可聽到昔日市場的小故事。
街坊供資料 立體模型還原舊墟面貌
另外，展覽展出一個立體模型，顯示昔日聯和市場只是聯和墟的小部分，整個聯和墟佔地逾60萬平方呎，除了聯和市場，還包括周圍多條街道，當中有不少住宅及社區設施，而市場是街坊生活的核心，展覽區其中一個模型就展示市場一日的活動，由凌晨時分農民將農作物運到市場，到清晨天光墟開始運作，市場外有檔攤及小食檔。有街坊向團隊表示，晚上市場對出空地會播電影，成為該區居民的聚腳點。
聯和市場1951年經營至2002年結業，2010年被評為三級歷史建築，2016年被納入第五期「活化歷史建築伙伴計劃」，2018年政府批准由路德會社會服務處將之活化。立法會文件顯示，政府為活化項目申請撥款6820萬元，以施工復修及為區內居民提供聚腳點交流。