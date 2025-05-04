聯和市場翻新保舊 磚砌招牌原位難留

明報記者 馬耀森

設計分隔魚菜區域 「E」形佈局保留

聯和市場是戰後首個私人建設的市場，由建築師莫若燦設計，面積約6800平方呎。市場空間設計左右對稱，呈「E」形佈局，東翼及西翼分別為菜市場及魚市場，中間區域售賣肉類，各類貨物以不同區域分隔，符合當時的衛生標準；建築兩側各開一排對流窗，增加採光通風，在無冷氣機的年代，對街市尤其重要。

聯和市場2002年結業後一直空置，負責活化項目的建築師曾本治表示，團隊2021年甫進場已遇到挑戰，「市場內外都長滿植物，樹根與牆身纏在一起，花了不少時間清理」。清除植物後，團隊發現建築本身狀况欠佳，例如牆身有不少闊度超過5毫米的裂縫、牆面剝落等，均需修補。

無圖則可循 活化團隊：摸石過河

團隊亦發現，聯和市場原來的圖則已遺失，市場運作半個世紀，惟留下照片不多，可供參考資料有限。曾本治形容復修過程有如摸着石頭過河，例如團隊最初以為市場以石屎興建，但原來大部分是磚結構，只有數條圓柱是石屎建造，估計當年受成本所限，遂用較便宜的磚為主要建材。

曾本治指出，聯和市場1951年啟用，當時未有冷氣機，故建築兩側各有一排高側窗，加強採光及通風，中環街市亦有類似設計；團隊保留側窗設計，還加裝感應器，當溫度升至一定水平，側窗會自動打開，增加對流風，令室內降溫，減少耗能。

改良側窗顧保育 隱藏新喉保原貌

他稱，市場始終是舊建築，無空調和自動灑水系統，為了保存其原有風貌，團隊將這些系統、包括機房及水缸等設施「隱藏」在東翼「菜市場」外地下開挖的坑槽；伸延到室內的自動灑水系統喉管則安裝在橫樑旁邊，即使無安裝假天花，身處市場內亦不易察覺其存在。

作為一幢以實用為主的建築，聯和市場採用早期現代主義風格，然而有別於一般戰後的市場建築，市場正門上方豎立一支造型獨特的方形立柱，上有旗杆，具裝飾藝術建築風格（Art Deco）；配合中英文名稱「聯和市場」及「LUEN WO MARKET」，遠處清晰可見，成為聯和市場一大特色。

活化項目團隊成員、建築文物保護師吳韻怡表示，聯和市場的中英文招牌建於正門入口的深闊簷篷上，但簷篷結構欠佳，為了安全需要重建。承建商先做立體影像掃描、拍照及測繪記錄，再將簷篷上的中英文招牌、方形立柱、兩側的「聯和」及「市場」招牌逐一拆走，待重建簷篷後，再將原來構件逐一重置。

新招牌靠拓印 舊招牌「落地」成打卡點

不過團隊發現，英文招牌由紅磚砌成，拆下後難以原址重置，基於結構安全考慮，決定重建英文招牌，方法是在舊有招牌拓印出「LUEN WO MARKET」字樣，並以紅磚重塑招牌結構，再上批盪，並於招牌表面以灰沙漿重塑出來，確保新招牌的字樣與舊有的一樣。至於原有的英文招牌，現時置於市場外的戶外廣場展示，吳韻怡認為是美中不足，但該招牌成為市民打卡熱點。

膺活化大獎 重新連繫社區獲肯定

香港建築文物保護師學會今年3月公布2024年香港建築文物保育大獎，聯和市場獲頒活化大獎，學會認為復修工程復原了入口簷篷建築標誌，亦透過建築活化重新將荒廢建築與社區連繫。市場內的展覽項目亦獲特別表揚獎，評審肯定團隊對建築重要性的理解及在保育過程積極邀請社區參與的努力（見另稿）。

（城市保育）