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密封膠袋藏5貓崽棄置 七旬翁被捕

【明報專訊】5隻初生貓懷疑被人放入膠袋，丟棄在深水埗街頭一個大型垃圾桶，有途人聽到叫聲，發現後報警。愛協人員到場救起5貓，全數無表面傷痕。深水埗警區動物罪案警察專隊調查後，同日晚上約7時在現場附近一單位拘捕71歲男貓主，涉嫌殘酷對待動物，並在單位及天台檢取3隻成年本地短毛貓，交由愛協詳細檢查及照顧。他獲准保釋候查，6月上旬須向警方報到。

無表面傷 住所天台另檢3成年貓

警方昨早10時許接獲途人報案稱，深水埗醫局街與桂林街交界的天后廟附近聽到貓叫聲，其後在大垃圾桶內發現多隻貓被綁死結的密封膠袋包裹。警員接報到場，將5隻貓放入紙箱，通知愛護動物協會。愛協督察到場逐一為幼貓檢查身體，初步估計幼貓出生僅一兩日，身體尚繫着臍帶，因5貓年齡相若，不排除源自同一胎。愛協其後將牠們帶走作進一步檢查。警方初步調查懷疑貓被不當對待，案件列作殘酷對待動物，由深水埗警區刑事調查第十隊跟進。

愛協回覆查詢稱，在大型垃圾箱發現的5隻幼貓被3個膠袋包裹，每個袋口均被打結密封；經初步觀察，5隻幼貓身體表面無傷痕，均有反應，但身體較虛弱。牠們已被送往愛協青衣中心檢查治理。警方呼籲如目擊事件或有資料提供，可致電5966 1201或3661 8887聯絡。

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