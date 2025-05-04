消委總幹事黃鳳嫺離職 接任人最快周二揭曉

消委會去年12月刊登總幹事招聘廣告，根據廣告，總幹事薪金調高至首長級薪級表第4點（D4），月薪約25.7萬至27.3萬元，合約為期兩年半。黃鳳嫺今年1月在《選擇》月刊記者會回應是否即將離任時，未有正面回應，笑問「你又覺得我真係會離任？」她當時又說，由於消委會公開招聘程序已展開，可能有潛在利益衝突，不便評論。

在任12年半 倡規管預繳式消費

黃鳳嫺任職消委會總幹事12年半，任內發布21份專項研究報告，包括網購規管、醫學美容、本港境外物業銷售制度落後等，又提倡網約車合法化，消委會並在今年將網上版《選擇》月刊全面免費開放。黃在任期間共出版149期《選擇》，又先後處理過球星美斯缺陣、農夫山泉評分、舒適堡結業等消費爭議。舒適堡去年9月全線停業，受影響投訴僱客損失達1.6億元，近日又提供體檢及疫苗注射的醫療集團疑結業；黃一直力促立法強制預繳式消費設冷靜期，直至離任仍然未竟。