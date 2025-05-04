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仁滙舉報增至千宗 董事稱抱恙留院

【明報專訊】「仁滙醫務集團」結業疑雲未解，相關舉報昨日增至近千宗，一名與該集團有合作關係的醫生昨向本報表示，收到仁滙董事朱靄風信息，朱自稱剛做完手術又因發燒留醫深切治療部，放完假後會再聯絡同事。朱沒交代是否結業。對於事件揭示立法逾6年的《私營醫療機構條例》規管仍未擴至診所，醫學界立法會議員林哲玄關注仁滙是否符合有關法例的診所定義，指坊間有處所並非由註冊醫生提供打針或體檢服務，憂慮條例生效後仍有規管漏洞。

消委個案涉款261萬 衛署接34查詢

政府前日成立跨部門小組跟進仁滙事件，截至昨午5時，海關和警方共接獲998宗舉報，消委會接獲458宗投訴、涉款逾261萬元，當中最高金額個案涉23,550元，每宗平均5720元。另外，衛生署昨起為受影響者開設專線（2125 1188）、電郵及WhatsApp，署方昨稱接獲34宗相關查詢。

議員：條例縱管診所 難管體檢中心

法例規管方面，本身是外科醫生的林哲玄強調，條例中的診所須有註冊醫生或牙醫執業，需詳細調查方能確定仁滙的具體運作是否符合診所定義。他又指坊間部分「體檢中心」、「打針中心」並非由註冊醫生執行醫療程序，憂慮屆時相關條例即使擴至診所，亦無法規管上述處所。

律師兼香港病人政策連線主席林志釉則表示，現時並無條例規定醫療集團的經營者須為醫生，強調購買疫苗注射、體檢等醫療服務的人有醫療需要，與一般服務不同，社會應反思及討論醫療集團是否至少須由註冊醫生參與經營。

舒適堡事件後稱制訂策略

商經局昨說「繼續留意」

今次事件涉及預繳式服務，預繳式消費公司突然結業令大量消費者損失情况近年屢見，去年9月連鎖健身美容集團舒適堡宣布「全線暫時結業」，商經局去年曾說會參考經驗，考慮經濟環境、相關行業營運情况等因素，制訂適當策略。事隔半年多，本報昨向局方查詢是否有策略方向及時間表，商經局重申會繼續密切留意情况，以制訂策略，又稱已有不同法例保障消費者權益。

江玉歡倡設信託帳戶 學者籲自我規管

本身是律師的立法會議員江玉歡表示，應盡快填補對預繳式消費的規管空白，又強調經濟形勢不好時更應建立健康的消費環境，增強消費者信心。她建議政府參考澳洲做法設置信託帳戶，存放消費者未使用服務的費用，亦可規定預繳式消費的時限及金額。

港大經管學院講師阮穎嫻認為，規管愈少，營商環境愈彈性，建議立例規管前應評估現時有關市場是否失序，又倡健身、美容等常用預繳式消費手法的行業先研究行業自我規管。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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