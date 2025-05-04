舉報濫用公屋獎 擬年中閉門頒 房署兩月半1700參與 房協低調推首月4宗

明報記者 蔡穎琳

據房署及房協網站，參與計劃者須實名舉報，亦須令房署及房協向濫用公屋者發出「遷出通知書」，才會獲最高3000元獎勵金及感謝狀。

房署回覆稱，房委會截至3月底接獲約3900宗濫用公屋舉報，約四成即約1700宗選擇參與計劃，經初步篩查，約700宗可進一步跟進及調查。至於不參與計劃的舉報，署方會盡力據現有資料調查。

房署擬每年頒兩次 個別領獎身分不公開

房署稱，擬每年分兩次評審及頒發獎勵，並在房委會總部舉行簡單閉門頒獎儀式，首輪頒獎儀式擬今年中舉行。被問到如何確保舉報者身分絕對保密，署方稱得獎者可決定是否出席儀式，其中出席者會個別領獎，身分不會被公開。

至於房協，1月22日回應申訴專員公署主動調查報告時曾預告4月推出「舉報濫用公屋獎」，之後未再發稿宣傳，直至4月底的季刊《房協動態》才有介紹。房協稱，截至4月23日接獲4宗參與獎勵計劃舉報個案，會適時舉行簡單小型頒獎禮，時間及形式待定，得獎者可選擇出席否。

翻查資料，房屋局長何永賢1月稱，「舉報濫用公屋獎」推出3日接獲約200宗個案，當中約四分之一不參與獎賞，即約150宗參與計劃。由此推算，房署首3日參與宗數多於房協約3周的數字。

議員稱兩者難直比 倡房協多宣傳

民建聯房屋事務發言人兼立法會議員陳學鋒稱，房署計劃反應較預期熱烈，強調房協與房署情况不一，前者甲類與乙類屋邨資產要求不同，後者則劃一，故不評論房協個案多寡與否，但認為房協可加強宣傳，讓市民認識何謂濫用公屋。

房委會委員兼立法會議員梁文廣形容，房協有數宗個案已稱得上「可以」，因房協公屋量較少，以前亦未有向租戶灌輸濫用公屋概念，故租戶仍需時適應及發掘相關個案。他又希望房協與房署能列舉成功舉報個案，讓市民分辨濫用公屋情境。