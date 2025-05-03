李慧琼：民營經濟促進法貫徹重視民企方針

列明獲公平競爭等原則

李慧琼介紹，《民營經濟促進法》明確平等對待、公平競爭、同等保護、共同發展的原則，從市場准入、要素保障、規範經營、服務保障、權益保護等方面作出法律規範，促進民營經濟健康及高品質發展。她又稱，該法列明國務院發展改革部門負責統籌促進民營經濟發展工作，確保政府內有架構促進民營經濟。

陳仲尼表示，該法支持民企參與甚至牽頭承擔國家重大技術攻關項目，反映國家高度重視民企科技創新。他又說法例禁止因經濟利益等目的濫用職權、異地執法，保障香港或外資企業在內地營商。

陳仲尼：保障外資內地營商

李慧琼指出，會議通過5項法律、1項報告，另外《生態環境法典草案》也公開徵求意見，編纂《生態環境法典》是中央部署的重大立法任務，國家重視生態環境建設，而2023年5月發布的《粵港澳大灣區建設2023年重點工作安排》提出要在大灣區探索建設無廢灣區。李慧琼建議香港與大灣區內地城市共同構建綠色環保、循環再造生態圈，着力發展電動車電池回收，汽車、船隻拆卸等可循環再造產業，協助國家低碳發展。