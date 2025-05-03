議員關注教師「斷層」 蔡若蓮：將加強培訓

根據教育局向立法會提交最新文件顯示，本學年小學及中學分別流失1570及1610名教師，兩者合計較上學年下跌11.9%，按年下跌約1個百分點。朱國強表示，雖然教師流失率持續下降，但流失教師大多屬經驗豐富的主任、科主任及副校長等，更有學校反映大半英文教師「一次過走光」，認為新晉教師經驗尚淺，擔心出現資歷斷層問題。

選委界陸瀚民表示，過去3年約有1.1萬名教師離職，認為雖有新血，但仍需經驗豐富的中層教師「坐陣」，擔心出現青黃不接情况。蔡若蓮稱轉校亦屬流失，又指將加強教師培訓。

增撥資源未設KPI

蔡：教育較難量化成效

新民黨葉劉淑儀表示，教育局增加教育資源同時，並未設立相關關鍵績效指標 （KPI），認為單純投放資源無助提升教育質素。葉劉淑儀又稱近年教師語文能力評核成績未見進步，中英文及普通話水平遜色，亦指近年整體教師學歷水平提高，但能力反而降低，盼當局調查教師壓力增大的原因，直言反對局方只用資源解決問題。

蔡若蓮回應稱，當前社會環境複雜，學校需要推動STEAM教學及AI應用，同時應對學童精神健康等問題，認為在新環境及政策推動下，確實需要額外教師人手。她稱教育較難量化成效及產生即時效果，並非「今天加了一個老師，明天成績會高多少分，從教育來說我們都是需要百年樹人」。