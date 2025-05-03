選區「分家」 立選劃界毋須跟區選 3區選選區受影響 選管會：改制後給予更大彈性

本港選舉法例過去規定立法會地方選區，須由兩個或以上相連及完整的區議會選區組成。立會改制將選區分拆，區會改制則將選區合併。政制局長曾國衞日前在《選舉法例（雜項修訂）條例草案》恢復二讀時說，改制後「立法會選區的劃界已毋須與區議會地方選區硬性掛鈎」。

選管會建議的立法會選區劃界中，將區會選區中的元朗鄉郊東、沙田東及黃大仙東選區分開出現在兩個立會選區，例如元朗鄉郊東中新田、牛潭尾屬立會的新界北區，錦田等則歸入新界西北；屬區會黃大仙東選區的牛池灣，則不納入九龍中，而是九龍東。

新田牛潭尾劃入新界北

錦田等歸新界西北

被問及會否考慮再按區議會劃界的票站選票或人口資料，陸啟康說不能提供按另一界線劃法的數據，但歡迎公眾在一個月內就劃界諮詢提供意見。

九龍中立法會議員楊永杰說，劃界對區內服務無太大影響，例如自己也有關注彩虹邨重建及牛池灣事務，「北都我都關心」。

在整體全港地方選區而言，選管會大致沿用2021年立法會10個地方選區劃分，每區各選出兩名議員。港島東及新界西北人口，較每個議席平均75萬人口分別少一成一及多出一成三，貼近法定15個百分點基準。陸官說只負責今屆選區劃界，下屆則視乎日後人口發展。此外，目前人口估算為零的河套區劃入新界北選區。

早前通過草案時亦賦權在立法會功能組別中引入電子點票，陸啟康表示現階段未肯定是否一定會用電子點票，會盡快展開相關工作。