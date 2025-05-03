明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

世界新聞自由指數港首列惡劣 港府譴責不實 報告指港台親政府 當局：無根據

【明報專訊】無國界記者（RSF）公布2025年世界新聞自由指數，香港排名140位，按年下降5位，首度跌入最差的「狀况惡劣」級別。政府發言人回覆表示，特區政府強烈譴責相關組織的不實和偏頗言論，包括其對港台論述完全不實和無根據，重申港人擁有新聞和言論自由，香港傳媒環境「蓬勃依然」。

昨日公布的2025年世界新聞自由指數顯示，挪威續居首位，其次是愛沙尼亞，第三是荷蘭。亞太區方面，新西蘭續排最前、位列全球第16，其次是台灣（第24）和澳洲（第29）。

港排140 台24陸178

香港最新排名為140位，較去年下跌5位，與2023年排名一樣。不過，香港評分首度跌破40分，被列為「狀况惡劣」，與排名尾三（178位）的中國大陸，以及朝鮮及厄立特里亞同級（見表）。新聞自由指數報告認為，香港近年有記者遭檢控，新聞編輯室被迫關閉；2024年記協曾報告有記者及其家人遭有組織地騷擾；又稱港台管理變得親政府，節目遭審查。

政府發言人回覆稱，特區政府強烈譴責相關組織發表有關指數及聲明時所作出的不實和偏頗言論，有關組織對港台論述完全不實和無根據。發言人重申港人擁有新聞和言論自由，惟該等自由並非絕對，行使權利時會受法律和「為達至合理目的而必須作出的規定」限制，新聞從業員與其他人一樣有義務守法。

發言人強調，新聞工作者須按「負責任新聞作業」原則真誠地行事，以準確事實為基礎，並提供準確可靠的資訊，方可獲言論和新聞自由權利保障。

發言人又指，香港傳媒環境蓬勃依然，目前政府新聞處新聞發布系統註冊的海內外及本地傳媒機構有206間，傳媒可依法行使新聞自由；只要不違法，傳媒繼續享有評論和批評政府施政的自由，全然不受限制。

相關字詞﹕言論自由 新聞自由指數 新聞自由 政府發言人 無國界記者

上 / 下一篇新聞

郭鳳儀父處理女兒保單 被控《國安例》還押
郭鳳儀父處理女兒保單 被控《國安例》還押
督察衝燈撞車 稱不小心駕駛否認危駕
督察衝燈撞車 稱不小心駕駛否認危駕
稱不知女兒持私樓 婦失公屋申覆核
稱不知女兒持私樓 婦失公屋申覆核
女子酒店昏迷危殆 一男涉施襲被捕
女子酒店昏迷危殆 一男涉施襲被捕
小包裹寄美國徵稅 最終責任歸寄件人 須指定誰付稅 否則郵遞公司可拒收
小包裹寄美國徵稅 最終責任歸寄件人 須指定誰付稅 否則郵遞公司可拒收
FedEx要求綁信用卡 清關後始知付費額
FedEx要求綁信用卡 清關後始知付費額
商務部：美多次接觸 中方正評估談判
商務部：美多次接觸 中方正評估談判
利物浦AC米蘭表演賽 英球迷會購票連結突提早開放
利物浦AC米蘭表演賽 英球迷會購票連結突提早開放
優先票收160元手續費 有球迷批「趁火打劫」
優先票收160元手續費 有球迷批「趁火打劫」
仁滙投訴舉報逾400宗 政府專組跟進 私醫機構條例6年未涵診所 醫衛局：爭第四季落實
仁滙投訴舉報逾400宗 政府專組跟進 私醫機構條例6年未涵診所 醫衛局：爭第四季落實
五一打針摸門釘 內地客：經小紅書認識
五一打針摸門釘 內地客：經小紅書認識
涉9宗電騙 王進洋改不認罪
涉9宗電騙 王進洋改不認罪
海關檢4100萬元假貨 原擬轉運中東非洲
海關檢4100萬元假貨 原擬轉運中東非洲
警放蛇打擊白牌車 拘兩司機
警放蛇打擊白牌車 拘兩司機
選區「分家」 立選劃界毋須跟區選 3區選選區受影響 選管會：改制後給予更大彈性
選區「分家」 立選劃界毋須跟區選 3區選選區受影響 選管會：改制後給予更大彈性
議員關注教師「斷層」 蔡若蓮：將加強培訓
議員關注教師「斷層」 蔡若蓮：將加強培訓
李慧琼：民營經濟促進法貫徹重視民企方針
李慧琼：民營經濟促進法貫徹重視民企方針
嶺大學生會擬簽領袖約章
嶺大學生會擬簽領袖約章
黑工被棄屍街頭案 3人獲撤阻埋葬罪 一認聘黑工一認逾期留港
黑工被棄屍街頭案 3人獲撤阻埋葬罪 一認聘黑工一認逾期留港
貨車收掣不及撼小巴 釀4車相撞3司機受傷
貨車收掣不及撼小巴 釀4車相撞3司機受傷
九市速遞：粵6口岸擬推港艇北上 涵南沙蛇口 冀促進遊艇旅遊產業
九市速遞：粵6口岸擬推港艇北上 涵南沙蛇口 冀促進遊艇旅遊產業
九市速遞：橫琴首個港澳委託生產藥物上市
九市速遞：橫琴首個港澳委託生產藥物上市
九市速遞：6類港澳專業人士可於南沙執業
九市速遞：6類港澳專業人士可於南沙執業
九市速遞：港大前海研發 AI無人船下水測試
九市速遞：港大前海研發 AI無人船下水測試
灣區手記：補牙記 ／文：尚東美
灣區手記：補牙記 ／文：尚東美
【Emily】毛孟靜：獄中唔覺孤獨無聊 話一開始「超現實」 讀咗300幾本書
【Emily】毛孟靜：獄中唔覺孤獨無聊 話一開始「超現實」 讀咗300幾本書
【Emily】訪中東全程受尊重 羅淑佩：勿道聽塗說
【Emily】訪中東全程受尊重 羅淑佩：勿道聽塗說
【Emily】迎太平清醮 長洲渡輪周一加班
【Emily】迎太平清醮 長洲渡輪周一加班
【Emily】表揚職場共融 「愛心僱主」獎章可報名
【Emily】表揚職場共融 「愛心僱主」獎章可報名
【Emily】民記「五代同堂」 賀沙田支部喬遷
【Emily】民記「五代同堂」 賀沙田支部喬遷