世界新聞自由指數港首列惡劣 港府譴責不實 報告指港台親政府 當局：無根據

昨日公布的2025年世界新聞自由指數顯示，挪威續居首位，其次是愛沙尼亞，第三是荷蘭。亞太區方面，新西蘭續排最前、位列全球第16，其次是台灣（第24）和澳洲（第29）。

港排140 台24陸178

香港最新排名為140位，較去年下跌5位，與2023年排名一樣。不過，香港評分首度跌破40分，被列為「狀况惡劣」，與排名尾三（178位）的中國大陸，以及朝鮮及厄立特里亞同級（見表）。新聞自由指數報告認為，香港近年有記者遭檢控，新聞編輯室被迫關閉；2024年記協曾報告有記者及其家人遭有組織地騷擾；又稱港台管理變得親政府，節目遭審查。

政府發言人回覆稱，特區政府強烈譴責相關組織發表有關指數及聲明時所作出的不實和偏頗言論，有關組織對港台論述完全不實和無根據。發言人重申港人擁有新聞和言論自由，惟該等自由並非絕對，行使權利時會受法律和「為達至合理目的而必須作出的規定」限制，新聞從業員與其他人一樣有義務守法。

發言人強調，新聞工作者須按「負責任新聞作業」原則真誠地行事，以準確事實為基礎，並提供準確可靠的資訊，方可獲言論和新聞自由權利保障。

發言人又指，香港傳媒環境蓬勃依然，目前政府新聞處新聞發布系統註冊的海內外及本地傳媒機構有206間，傳媒可依法行使新聞自由；只要不違法，傳媒繼續享有評論和批評政府施政的自由，全然不受限制。