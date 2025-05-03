五一打針摸門釘 內地客：經小紅書認識

陳先生到仁滙門口始悉結業傳聞，嘗試聯絡職員不果。他表示去年11月花3600港元購買3針HPV疫苗，去年已接種兩劑，上月25日在微信平台預約最後一針日期，原趁五一假期特地來港打針，來回機票花費約2000多元人民幣。陳說，自己在「小紅書」認識仁滙，認為該集團開業10年且口碑不錯，昨得悉可能結業，「心情糟糕，完全沒想到會結業」。他表示會向警方報案，並關注仁滙官網有否提供賠償方案。

市民陳太昨日到仁滙尖沙嘴分店查看有否營業，她說今年2月在會展的BB展購買有關疫苗套餐，花費約1萬元，小朋友目前只打了一次針，預計剩餘疫苗價值7000多元。她說，仁滙在BB展的攤檔規模大，打針時亦覺得仁滙流程專業、多人光顧，故4月30日時在媽媽群組突然傳出仁滙無法聯絡的消息時，她感到非常意外。

陳太說小朋友現時4個月大，不少疫苗需在指定時間前完成接種，為盡快找到銜接方式而苦惱。她強調已對預繳式消費失去信心，未來會逐針購買。