仁滙投訴舉報逾400宗 政府專組跟進 私醫機構條例6年未涵診所 醫衛局：爭第四季落實

政府昨晚發稿表示，保安局、商經局、海關、警務處、衛生署及消委會代表成立跨部門專責小組，跟進「一間私營醫療機構」疑結業事件，另稱截至昨午4時，海關和警方接獲312宗舉報，消委會接獲157宗相關投訴。消息稱今次快速成立跨部門小組主因坊間輿論大，要盡快跟進。

集團辦公室招牌已拆走

突傳結業的仁滙醫務集團今年2月仍在BB展推銷。本報記者昨午到仁滙尖沙嘴店，中心未有營業，有預約疫苗注射的顧客「摸門釘」（見另稿）。記者亦到集團位於觀塘的辦公室，辦公室同樣無開門，門外招牌已拆走。

醫生：經社媒方悉結業消息 被拖診金

在仁滙掛單的心胸肺外科專科醫生司徒達麟昨向本報表示，他透過社交媒體方知傳出結業，曾嘗試聯絡負責人未果，中心仍拖欠他少數診金。他說，自己仍有10多名病人需覆診，但現時無法聯絡他們，憂病人延誤覆診。

仁滙亦涉拖欠強積金，積金局昨指集團未有為3名員工繳交去年11月至今年2月的強積金供款及附加費，涉款1.18萬元，目前未收到投訴該公司的個案。

《私營醫療機構條例》於2018年11月通過，至今只有私家醫院、日間醫療中心須申請牌照，診所仍未受規管。衛生署早在2023年底已發布《診所標準》，說明持牌人如擬結業，須提前不少於6周向衛生署長申請。去年初亦有關注病人組織認為診所發牌較預期慢，促當局加快以保障病人安全和投訴權。有家長表示擔心仁滙不受監管，子女的疫苗是否安全。

本報向醫衛局及衛生署查詢診所規管「真空期」是否過長、當局如何規管仁滙等醫療集團提供的疫苗接種等醫療服務。醫衛局昨日回覆稱，政府正按私營醫療機構類型的風險程度，分階段落實《條例》，若涉事集團未有營運醫院及日間醫療中心，現時不會持有有關牌照。當局稱，會爭取月內向立法會提交生效日期公告，並計劃第四季開始接受診所牌照的申請，以及小型執業診所豁免書的發出要求。

衛生署昨晚發稿強調，據現行規管醫護專業的法規，疫苗須由註冊醫生處方，重申倘事件中有註冊醫生涉違反專業操守，衛生署會將個案轉交醫委會跟進。

醫療券等計劃 仁滙「暫除名」

署方續稱，至於涉及醫療服務提供、但屬醫護專業行為以外的業務安排，如商業推銷及收費等，則受其他相關法例規管；當局會在「基層醫療指南」、「疫苗資助計劃」和「長者醫療券計劃」下把仁滙從私營醫療機構暫時除名。

外科醫生、醫衛界立法會議員林哲玄表示，現時《私營醫療機構條例》未擴至診所，故類似仁滙這種有醫生執業的醫療中心未受規管，並指條例生效時間表受新冠疫情及當局近年優先處理醫療收費改革等事宜影響。

林哲玄續稱，疫苗則受《藥劑及毒藥條例》規管，購買、儲存及儲存等都有規定，醫生不可轉售疫苗，又說在BB展兜售疫苗的行為從醫生角度屬不可接受，疫苗有副作用，「呢個唔係糖，發生問題邊個負責」。