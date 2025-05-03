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商務部：美多次接觸 中方正評估談判

【明報專訊】中國繼央媒前日放風稱美國主動聯絡中方希望就關稅問題「談起來」，商務部昨（2日）在官網發新聞稿證實美方多次主動接觸進行關稅談判，中方正在評估，敦促美「拿出誠意」，在取消單邊加徵關稅等問題上「做好準備，拿出行動」。美國國務卿魯比奧則稱，中國希望就貿易問題進行會晤與商討，他預告討論將很快展開。

消息：中方擬派公安部長赴美談芬太尼

美國《華爾街日報》2日引述消息稱，中國打算派遣國務委員、公安部長王小洪赴美，或安排與美國高層官員在第三國會面，商討合作打擊芬太尼議題。報道稱，中方此舉是回應美國總統特朗普對中國芬太尼問題上的指摘，釋出「緩和立場」的信號，為中美重啟貿易談判鋪路。

中國商務部昨以新聞發言人答記者問形式發稿，稱中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題進行談判​​；同時，美方近期透過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中方談起來，「對此，中方正在進行評估」。

商務部重申中方立場是「打，奉陪到底；談，大門敞開」，又指關稅戰、貿易戰是由美方單方發起的，美方想談就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動。商務部強調，任何可能的對話、會談中，如果美方沒有誠意，會進一步損害雙方互信，「說一套、做一套，甚至試圖以談為幌子，搞脅迫訛詐，在中方這裏是行不通的」。

路透社報道，美國國務卿魯比奧當地時間周四（1日）在霍士新聞（Fox News）的節目中表示，中國希望就貿易問題進行會晤與商討，討論將很快展開。「我們的財長貝森特參與了這些努力，他們的會談很快就會開始。」他在訪問中指出，如今的美國過於依賴中國，「這是一個非常危險的處境」，強調美國需要成為一個能夠在本地生產更多產品、而不是那麼依賴中國的國家。他表示還有一個更廣泛的問題是，美國未來應該從中國購買多少產品。

胡錫進：商務部表態釋「可以談」含義

針對中方釋出考慮談判的信號，《環球時報》前總編輯胡錫進在其個人微博發文，稱這是國家商務部的一次重要表態，它表明中方釋出了「可以談」的含義，不過中方的立場沒有變，中方決不會在談判中做美方之前幻想的退讓。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯對《聯合早報》指出，美國已深切感受到貿易戰帶來的反噬效應，包括股市波動、通脹上升和供應鏈緊張等問題，這促使特朗普政府不斷釋放對華緩和信號。

（關稅戰）

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