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港聞二

小包裹寄美國徵稅 最終責任歸寄件人 須指定誰付稅 否則郵遞公司可拒收

【明報專訊】美國昨起取消來自中國內地及香港價值800美元（折合約6240港元）或以下的小額包裹免稅安排，除部分郵遞服務公司徵收處理行政處理費用外，本報留意到有國際郵遞公司最新服務條款提及，公司可要求空運寄件人指定關稅付款人，否則有權拒絕接受寄件。

明報記者 林勵、施晉宇

內地香港寄出 轉運不受豁免

美國取消800美元或以下內地及香港貨品的關稅豁免，自昨起每件貨品要額外支付100美元，或申報貨值120%的關稅。規定除針對原產地為內地及香港貨品（products of PRC and Hong Kong）外，據美國海關及邊境保衛局指引，無論寄出貨品地方為何，或是否經其他地方運到美國，只要包裹由內地或香港寄來（from）均要繳稅。

翻查大型郵遞公司網站及服務條款，可選定由寄件人或收件人繳交關稅，但普遍提及最終責任落在寄件人身上（見表）。

FedEx：收件人不付費仍續派送

據聯邦快遞（FedEx）今年4月版亞太區標準運送條款，在港澳增訂附錄提及，就特定服務或貨件，「聯邦快遞可自行決定，要求寄件人應在空運提單上指定關稅和稅金的付款人」，若未能提供則有權拒收貨件。條款提及，即使收件人未支付公司預繳關稅費用，仍有權繼續派送，不影響寄件人對「所有費用承擔最終付款責任」。

在聯邦快遞亞太區其他地區如台灣及澳洲等亦加入條款：「對於所有出口到美國且原產地為中國和香港的貨物，聯邦快遞可以自行決定將關稅和稅金計入寄件人的帳戶，無論寄件人的指示如何。」

部分公司亦調整收費，在順豐香港網站日前貼出重要公告稱，由於政策及市場價格，寄去美國電商產品運費將調整，對比4月初案重量運費雖不變，行政費用每宗增加20港元，運輸時間也可能延長，內地版網站提及跨境運輸整體增加1至3個工作日。

順豐加行政費 稱運輸時間或延

由於美國調整清關程序，順豐在公告建議貨物申報上限不超過250美元（折合約2175港元）。公告又提醒，如因申報信息不準確、有遺漏或故意篡改規避監管，可能導致貨物清關延遲或被扣留，額外費用或罰款需由寄方客戶承擔。

聯邦快遞無回應是否最近一兩個月加入條款，公司回覆查詢時說一直專注支援客戶適應最新監管要求，並提醒正確完成相關文件準備工作非常重要。

消委會回覆查詢時提醒，投寄包裹前應向郵遞公司查詢收費水平和計算方法，包括預計稅項等，或礙於各種原因無法付運能否申請賠償或退款；同時消費者應向郵遞公司提供齊備寄運文件。消委會表示，考慮到美國實施新關稅政策，包裹清關時間或較以往長，消費者應考慮提早寄運包裹或預留額外運送時間。

（關稅戰）

相關字詞﹕消委會 聯邦快遞 小額包裹 關稅戰

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