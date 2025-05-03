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港聞一

稱不知女兒持私樓 婦失公屋申覆核

【明報專訊】政府近年加強打擊濫用公屋及收緊「富戶政策」，若租戶在港擁有物業，須遷出公屋單位。六旬婦人與女兒入住葵芳邨單位多年，女兒婚後搬走，繼續報稱居於公屋。房委會揭發女兒名下擁有一個私人物業，勒令收回公屋，單位下周三（7日）前須交回。婦人在限期前申請司法覆核，稱私人物業由女婿全資購入，女兒僅是名義上的業主，冀法庭推翻房委會決定。

女婚後遷出 母續報稱同住

高院司法覆核申請人為麥麗華，現年66歲；建議答辯人為房委會及上訴委員會（房屋）。入稟狀顯示，麥和家人約於1975年入住葵芳邨單位，麥1978年結婚後搬走，翌年離婚及返回單位居住，誕下獨生女兒張嘉欣。單位1991年清拆重建，麥家遷入同邨另一單位。2005年，麥成為單位租客，兩母女報稱同住，租約列明為公屋寬敞戶。

張嘉欣2009年結婚及搬出葵芳邨，翌年入住其丈夫名下的葵芳私人物業。張不斷要求麥麗華將自己從公屋戶籍「除名」，遭麥拒絕。2019年，張的丈夫全資購入另一小型單位，因丈夫已持有私樓，遂以張的身分買樓收租，以迴避印花稅。

否認虛假陳述 指女沒講近况

根據入稟狀，母女關係不睦，為免麥麗華過分憂慮，張嘉欣不敢向母親透露近况；因張沒有告知置業一事，母女沒向房委會如實申報資產。直至房委會去年8月查閱土地紀錄，發現張名下有私樓單位。房委會警告母女涉虛假陳述，或被終止租約。

去年10月，房委會去信要求母女支付逾13.6萬元欠租，並發出「遷出通知書」；患睡眠障礙的麥麗華無法親自到房委會辦公室申述，但表明她不知女兒持有私樓。上訴委員會今年3月聆訊，張嘉欣在聆訊強調丈夫熱愛投資，否認自己是私樓單位的權益擁有人。最終上訴委員會駁回母女的上訴，房委會「逐出單位通知書」限期為本月7日。

麥麗華指房委會處事不公，沒考慮女兒名下物業的實際權益，亦沒審視母女提交的文件證據。麥一方要求法庭推翻房委會收回單位的決定或宣告決定不合法、涉及程序不公。

【案件編號：HCAL 1033/25】

相關字詞﹕高等法院 葵芳邨 司法覆核 濫用公屋

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