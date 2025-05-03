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督察衝燈撞車 稱不小心駕駛否認危駕

【明報專訊】29歲督察去年8月涉在沙田駕私家車時撞向另一輛車，後者車上男乘客受傷。督察否認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件昨於沙田裁判法院開審。根據「承認事實」，被告「衝紅燈」，而行車紀錄儀片段顯示被告駕駛時與人通電話，其中一人疑抱怨工作問題。裁判官施祖堯裁定本案表證成立後，被告自辯稱看錯交通燈號，其後收掣不及發生車禍，否認意外因他「只顧看手機」導致。案件押後至5月23日裁決。

被告王昶然（29歲，報稱警務督察）被控於2024年8月3日在沙田圍路與沙田路交界危險駕駛，引致陳姓男子受嚴重傷害。辯方大律師傅昶生稱，被告承認不小心駕駛，但爭議是否涉及危駕致他人嚴重受傷。

控方在庭上播放王的行車記錄儀片段，當中顯示王駕車從沙田警署出發，其間與人通電話。當車駛至案發位置附近，有把男聲說「喂、聽唔到」，經過交通燈位後，畫面消失。施官提出，片段中疑似有人抱怨工作問題。

否認只顧看手機 被撞司機：衝擊力幾大

被撞車輛的司機許煥供稱，他從事清拆工作，事發日從上環駕駛私家車載同事到上水，意外時車上人均被嚇到，「頭都暈晒，畀佢咁撞，個衝擊力都幾大嘅」。

王昶然自辯稱，他在英國取得碩士學位，父母皆為警員，但母親已退休。他稱案發時駕駛母親的私家車回將軍澳的家，途中收到電話，遂經車上系統接聽，與一名同事兼朋友交流工作意見。他說，當抵達案發位置的前一個路口時，電話已斷線；他那時看到綠燈，碰撞前他有煞車及改變方向，但最終撞向對方車輛的左邊乘客車門。

自言看錯燈 撞前有煞車

王說，事後才知自己看錯燈號，對方車速也很快，但不清楚對方實際車速，稱「佢快過我」。王自言平時少駕車，頻率少於每周一次。控方盤問下，他同意因分心導致看錯燈號，但否認意外起因是他「只顧看手機」。

【案件編號：STCC 370/25】

相關字詞﹕沙田裁判法院 危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害 督察

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