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郭鳳儀父處理女兒保單 被控《國安例》還押

【明報專訊】海外港人郭鳳儀（圖）被通緝，其父親涉嫌協助處理她在本地保險公司的保單資金，被警方國安處起訴一項「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」罪，為首宗引用《維護國家安全條例》針對「處理屬於潛逃者的資金」的相關罪行。案件昨在西九龍裁判法院提堂，總裁判官蘇惠德將案件押後至6月13日再訊，以待警方調查被告的電子設備，其間被告須還押。

首控「處理潛逃者資金」 涉逾10萬

被告郭賢生（現年68歲、報稱商人）被控於2025年1月4日至2月27日期間，在香港企圖直接或間接處理屬於郭鳳儀的、或由郭鳳儀擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源，即一份壽險及綜合人身意外保險單，而該保險單可用以取得存於友邦保險（國際）有限公司的資金。

辯方冀釐保單資金誰屬 官令控方交文件

控方昨在庭上表示，申請案件押後，以待警方檢查被告的手機及平板電腦內資料。辯方大律師關文渭則稱，辯方希望取得涉案保單文件，以研究保單的條款內容，釐清保單內資金屬於被告抑或郭鳳儀，並稱這可能影響到被告答辯方向及會否申請保釋。蘇官遂應雙方要求押後案件以待警方調查，另指示控方須向辯方提供相關文件，暫定下周四處理被告保釋申請。

本案為首宗引用《維護國家安全條例》內針對「處理屬於潛逃者的資金」相關罪行檢控的案件。根據法例，向「指明潛逃者」提供或協助處理其財產，屬嚴重罪行，可判監7年。

郭鳳儀二哥同涉案 保釋候查

警方國安處上月30日採取拘捕行動，除了本案被告郭賢生被捕，另一被捕35歲男子昨日獲准保釋候查，據悉為郭鳳儀的二哥。警方在新聞稿指稱，調查顯示上述兩名被捕人涉嫌協助郭鳳儀更改保險單內容及企圖提取相關保險單結餘；據了解，有關保險單資金逾10萬元。

翻查資料，郭鳳儀曾成立組織「Hong Kong Student Advocacy Group at NYU」及加入「香港民主委員會」（HKDC）出任執行總監，被指以相關身分於2021至2022年作國際游說，促請外國政客及官員對中國及香港政府制裁或作其他敵對行動。郭鳳儀自2023年7月被警方國安處懸紅通緝。

【案件編號：WKCC 1884/25】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕西九龍裁判法院 父親 郭鳳儀 處理屬於潛逃者的資金罪 維護國家安全條例

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