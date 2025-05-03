灣區手記：補牙記 ／文：尚東美

記者從來沒在香港看過牙醫，與同事談起此事，同事說試過在香港補一隻牙要8000元。而最近有統計指出，「長者醫療券大灣區試點計劃」北上首半年有逾1.54萬宗申領，涉及金額約1978萬元，其中佔最大宗的深圳愛康健口腔醫院申領8903宗、共1526萬元，即每宗申領1714元，而另一間口腔醫院「深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部」亦有210宗、共45.2萬元申領，即每宗2152元。

對比香港的價格，北上睇牙即使每次一兩千元也並不貴，還有醫療券找數。之前有兩名同事先後在廣州駐站期間拔掉智慧牙，看來也是明智之舉。不過，記者剛吹完自己「100元補牙」，當天晚飯時咬着咬着便感覺不對勁，用手一摸，那塊補牙的材料竟然掉了下來！

記者唯有過兩天再掛號去找同一醫生，對方再檢查一番，道歉說上一次沒有處理好，重新再補一次。臨走時，記者問：繳費單呢？醫生說：不用了，你如果再感覺疼或者不舒服，再來找我吧。

文：尚東美