九市速遞：粵6口岸擬推港艇北上 涵南沙蛇口 冀促進遊艇旅遊產業

方案提出實施港澳遊艇「兩套牌」管理模式，在大灣區內地9市試點實施港澳遊艇辦理內地臨時船舶國籍證書，港澳遊艇在指定口岸辦理進入口岸手續後，以及辦理離開口岸手續前，按照內地船舶進行管理，在9市範圍內實行船舶進出港報告制度，港澳遊艇可在指定口岸出入境，並在劃定的水域範圍內進行水上休閒活動。

活動範圍包括珠江口深圳灣水域

經評估，廣州南沙客運港口岸、深圳蛇口郵輪母港口岸、深圳機場碼頭口岸、珠海九洲港口岸、珠海萬山港口岸、中山市中山港口岸將會成為首批港澳遊艇出入境口岸，活動水域範圍則包括珠江口水域和深圳灣水域。

廣東海事局又表示，即將推出《廣東省粵港澳遊艇自由行管理辦法》，從適用範圍、活動水域、管理要求到臨時船舶國籍證書辦理流程等作全面規範；同時制定《港澳遊艇入出內地安全管控工作機制方案》明確規定部門職責，港澳遊艇信息共享共治，並編制《港澳遊艇航行指引》，為遊艇合理規劃航線、安全航行提供參考；同時將實施入境港澳遊艇免擔保政策，探索遊艇保險業務，並推出一系列出入境邊防檢查便利措施。

方案亦提出與港澳簽署相關協議，明確規定監管責任和義務，進行港澳遊艇證書及駕駛人員證書技術比對認可，逐步統一檢驗標準，讓港澳遊艇駕駛者毋須換領內地證書。