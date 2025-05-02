明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

機場城巴撞欄22傷 有客旅行泡湯

【明報專訊】一輛往機場A22城巴昨午沿西九龍公路駛至海麗邨對開時，突撞向路中分隔風琴式防撞欄及水馬，巴士車頭嚴重損毁，車長及乘客共22人受傷。車長其後涉危駕被捕。有乘客稱突然聽到「砰」一聲，「成架車好似拋起咗」，多人跌倒躺車廂地台。另亦有乘客受意外影響取消往越南行程。

車長涉危駕被捕 駛近防撞欄始煞車扭左

現場西九龍公路共3線往新界方向，至海麗邨對開時再增一線，經青沙公路往青衣、機場。事發昨午12時許，據尾隨城巴車輛的行車記錄儀片段，巴士至剛開始增加一線位置時已亮起左邊指揮燈，駛近分隔位時未有靠左駛上支路，至接近防撞欄始突煞車及扭左，巴士猛撼「風琴」及水馬，車輛輕微彈起，車頭斜向支路停下，片主車廂亦發出「嘩」聲並及時停車。

意外後多輛消防車、救護車及警車到場，流動醫療車亦在場協助，警方臨時封鎖部分行車線。救援人員在地面鋪上不同顏色帆布，即場為傷者初步治理及分流，救援人員亦協助乘客在車廂取回行李篋，部分傷者由擔架牀送上救護車。意外中9男12女乘客輕傷，年齡10至72歲，23歲劉姓男車長則頭及四肢受傷，全部22名傷者均清醒，分別由救護車送往明愛醫院、瑪嘉烈醫院及廣華醫院。

肇事巴士右車頭嚴重損毁，擋風玻璃爆裂，車廂地台留有血迹及染血紙巾，上層擋風出現疑為乘客撞擊後的裂痕，水馬撞至粉碎，部分水馬被推前約10米，碎片散落一地。警方經初步調查以涉嫌危險駕駛拘捕男車長，已准保釋候查，須於6月上旬向警方報到。城巴發言人稱，會積極配合警方，已啟動內部調查工作，對受傷乘客致以慰問，會與傷者保持聯絡及提供適切協助。

「成架車好似拋起咗」 上層客：20人全倒

受傷的文先生稱，一家三口原準備昨午約3時乘飛機往越南旅行，但遇上意外下被迫取消，最少損失機票及酒店費用，家人亦受傷。他稱事發時與家人坐上層，當時上層約有20人，意外後全部跌倒躺地，但情况並不混亂。譚先生及陳先生當時同樣坐在上層，原打算坐巴士到港珠澳大橋去澳門，意外後行程受影響。他們稱感覺車輛「飛起咗」。陳先生補充，當時路上不多車，車速正常，突然聽到「砰」一聲，「成架車好似拋起咗」。

相關字詞﹕青沙公路 西九龍公路 風琴 交通意外

上 / 下一篇新聞

央媒：美多渠道接觸盼談判關稅 分析認為美更着急 路透：京低調讓步列免稅清單
央媒：美多渠道接觸盼談判關稅 分析認為美更着急 路透：京低調讓步列免稅清單
特認關稅致漲價 籲調整消費「減買娃娃」
特認關稅致漲價 籲調整消費「減買娃娃」
關稅談判 美稱印韓日有「潛在」協議
關稅談判 美稱印韓日有「潛在」協議
「大公時評」斥長和「充耳不聞」
「大公時評」斥長和「充耳不聞」
嬰幼針吸預繳 仁滙醫務集團刪社媒家長恐結業 千客入追討群組有稱已付逾萬 消委促商戶交代
嬰幼針吸預繳 仁滙醫務集團刪社媒家長恐結業 千客入追討群組有稱已付逾萬 消委促商戶交代
集團沉默家長嘆混亂 已打一半憂被迫「溝針」
集團沉默家長嘆混亂 已打一半憂被迫「溝針」
稱相關疫苗市面可尋 醫生：補針「遲一兩周唔緊要」
稱相關疫苗市面可尋 醫生：補針「遲一兩周唔緊要」
持酒漢捱撞昏迷 司機涉危駕被捕
持酒漢捱撞昏迷 司機涉危駕被捕
藝發局推新短片賽 承辦者須遵國安等條款
藝發局推新短片賽 承辦者須遵國安等條款
嶺大學生團體須註冊 簽領袖約章遵新指引
嶺大學生團體須註冊 簽領袖約章遵新指引
涉2021年致謝刺警案 港大紀委會譴責3學生
涉2021年致謝刺警案 港大紀委會譴責3學生
城巴轉彎撞棚架 竹枝貫穿車窗無人傷
城巴轉彎撞棚架 竹枝貫穿車窗無人傷
孫玉菡：撤強積金對冲無炒人誘因 稱對僱員中長期幫助大 更多錢備退休
孫玉菡：撤強積金對冲無炒人誘因 稱對僱員中長期幫助大 更多錢備退休
李兆基紀念展 照片真迹回顧一生 「白之戀人」印四叔頭像 廣送員工親朋
李兆基紀念展 照片真迹回顧一生 「白之戀人」印四叔頭像 廣送員工親朋
新冠續活躍 陽性數半年新高
新冠續活躍 陽性數半年新高
走出至親尋短幽谷 回首帶領同路人 義工自身經歷做「帶跑的人」 慨嘆這段路「唔應該咁艱難」
走出至親尋短幽谷 回首帶領同路人 義工自身經歷做「帶跑的人」 慨嘆這段路「唔應該咁艱難」
常念太太生前如天使 「黑面神」學懂友善溫柔
常念太太生前如天使 「黑面神」學懂友善溫柔
學者：遺屬往往不知求助 冀政府助NGO接觸群體
學者：遺屬往往不知求助 冀政府助NGO接觸群體
騙徒冒公安「特務」呃136萬 大學生收款被捕
騙徒冒公安「特務」呃136萬 大學生收款被捕
12歲童墮斃 有情緒病紀錄
12歲童墮斃 有情緒病紀錄
潮行GBA：惠州拾憶
潮行GBA：惠州拾憶
灣區手記：機械人 ／文：尚東美
灣區手記：機械人 ／文：尚東美
【Emily】周守仁評教宗：唔會叫佢「自由派」 讚擁抱眾生 令教會回歸本質
【Emily】周守仁評教宗：唔會叫佢「自由派」 讚擁抱眾生 令教會回歸本質
【Emily】毛孩首准搭輕鐵 主人讚方便兼慳錢
【Emily】毛孩首准搭輕鐵 主人讚方便兼慳錢
【Emily】慶五一 特首機場探班卓永興訪院舍
【Emily】慶五一 特首機場探班卓永興訪院舍
【Emily】明愛搞清潔工導賞 藉「自貼自清」講工友困境
【Emily】明愛搞清潔工導賞 藉「自貼自清」講工友困境
【Emily】工會五一續守街站 話警方冇之前咁嚴
【Emily】工會五一續守街站 話警方冇之前咁嚴