機場城巴撞欄22傷 有客旅行泡湯

車長涉危駕被捕 駛近防撞欄始煞車扭左

現場西九龍公路共3線往新界方向，至海麗邨對開時再增一線，經青沙公路往青衣、機場。事發昨午12時許，據尾隨城巴車輛的行車記錄儀片段，巴士至剛開始增加一線位置時已亮起左邊指揮燈，駛近分隔位時未有靠左駛上支路，至接近防撞欄始突煞車及扭左，巴士猛撼「風琴」及水馬，車輛輕微彈起，車頭斜向支路停下，片主車廂亦發出「嘩」聲並及時停車。

意外後多輛消防車、救護車及警車到場，流動醫療車亦在場協助，警方臨時封鎖部分行車線。救援人員在地面鋪上不同顏色帆布，即場為傷者初步治理及分流，救援人員亦協助乘客在車廂取回行李篋，部分傷者由擔架牀送上救護車。意外中9男12女乘客輕傷，年齡10至72歲，23歲劉姓男車長則頭及四肢受傷，全部22名傷者均清醒，分別由救護車送往明愛醫院、瑪嘉烈醫院及廣華醫院。

肇事巴士右車頭嚴重損毁，擋風玻璃爆裂，車廂地台留有血迹及染血紙巾，上層擋風出現疑為乘客撞擊後的裂痕，水馬撞至粉碎，部分水馬被推前約10米，碎片散落一地。警方經初步調查以涉嫌危險駕駛拘捕男車長，已准保釋候查，須於6月上旬向警方報到。城巴發言人稱，會積極配合警方，已啟動內部調查工作，對受傷乘客致以慰問，會與傷者保持聯絡及提供適切協助。

「成架車好似拋起咗」 上層客：20人全倒

受傷的文先生稱，一家三口原準備昨午約3時乘飛機往越南旅行，但遇上意外下被迫取消，最少損失機票及酒店費用，家人亦受傷。他稱事發時與家人坐上層，當時上層約有20人，意外後全部跌倒躺地，但情况並不混亂。譚先生及陳先生當時同樣坐在上層，原打算坐巴士到港珠澳大橋去澳門，意外後行程受影響。他們稱感覺車輛「飛起咗」。陳先生補充，當時路上不多車，車速正常，突然聽到「砰」一聲，「成架車好似拋起咗」。