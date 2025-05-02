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港聞二

稱相關疫苗市面可尋 醫生：補針「遲一兩周唔緊要」

【明報專訊】提供嬰幼兒接種疫苗服務的AMG仁滙醫務集團（仁滙）會否繼續為顧客提供服務備受家長關注，已預繳疫苗套餐費用的家長憂慮子女未打齊針，不知後續如何銜接。疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和指出，不少疫苗的接種日期有彈性，「遲咗一兩個禮拜唔緊要」，建議受影響家長盡早諮詢家庭醫生或兒科醫生，強調有關套餐涵蓋的疫苗在市面公開，家長可尋覓其他醫生補針。

林永和稱，現時母嬰健康院按照政府「香港兒童免疫接種計劃」為初生至5歲嬰幼兒提供免疫接種服務，而仁滙提供的套餐，部分為政府計劃未涵蓋的疫苗，例如乙型流感嗜血桿菌疫苗、口服輪狀疫苗、甲型肝炎疫苗、腦膜炎雙球菌疫苗等。

部分疫苗防外國流行病 擬移民者或先打

林永和指出，從流行病學角度而言，上述疫苗所預防的疾病在港並非特別流行，故未納入政府計劃，但相關疾病的症狀又頗為嚴重，故不少家長「買多一個保障，安心啲」。他亦舉例，腦膜炎雙球菌在英國等地較流行，因此部分有移民或外遊計劃的家長或會選擇為子女接種。

部分針規定時限 宜盡早諮詢醫生

至於有家長擔憂嬰兒在仁滙未完成的疫苗如何銜接，林永和認為毋須過於擔心，疫苗在市面公開，可找家庭醫生或兒科醫生補針，而且不少疫苗的接種日期有彈性，例如乙型流感嗜血桿菌疫苗、B型腦膜炎雙球菌疫苗等，可晚於預定接種日期。但他提醒，部分疫苗有規定時限，例如口服輪狀病毒疫苗需在1歲半前接種完畢，建議受影響家長應盡早帶兒童諮詢醫生。

相關字詞﹕林永和 私營醫療 疫苗 仁滙醫務集團

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