集團沉默家長嘆混亂 已打一半憂被迫「溝針」

職員稱未出糧 群組「護士」近日沒回覆

鍾先生表示，前日下午4時許往診所了解時，診所仍有開門及有護士當值，他逗留約半小時期間，另有3名家長亦登門查詢，護士有為家長列印其所購疫苗套餐資料、子女注射疫苗紀錄等備存，亦提供了一個聯絡人的電話號碼，有家長即場致電但無果。鍾先生提到，有職員向他稱未曾出糧，但擔心被指曠工而繼續上班。

鍾先生透露，仁滙曾向他提供一個通訊群組，讓家長加入以便查詢問題，一名「註冊護士陳姑娘」會解答疑問，惟近日家長於群組查詢有關仁滙的消息，「陳姑娘」一直沒回覆。鍾氏夫婦對於仁滙官方至今未有交代情况感到憂慮和混亂，稱兒子尚餘5針未打，當中部分疫苗不能「溝針」，故要再花時間物色其他醫務所，亦擔心之前所花的時間和金錢「會得個桔」。他計劃向警方和海關備案，更希望仁滙可澄清營運狀况及後續安排。

仁滙2月仍參展 持續推銷套餐

家長馮女士亦於去年8月為孩子預繳逾萬元購入疫苗套餐，涵蓋13針注射或口服疫苗，尚餘6針未打。她稱已向消委會投訴並報警，不奢望仁滙退回款項，只盼知悉孩子此前接種的疫苗來自哪間藥廠，「現在我的小朋友可能要被迫『溝針』，或在不知道的情况下『溝針』來打」，「很希望警方經調查後能有個解答」。她4個多月前曾帶孩子到仁滙打針，沒察覺不妥，而仁滙今年2月繼續參與嬰兒展覽，並持續在社交平台推銷套餐，沒想過會突然發生問題。