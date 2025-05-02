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嬰幼針吸預繳 仁滙醫務集團刪社媒家長恐結業 千客入追討群組有稱已付逾萬 消委促商戶交代

【明報專訊】創立10年、有提供嬰幼兒疫苗注射服務的「仁滙醫務集團」近日突然刪除facebook、Instagram等社交專頁，有預繳嬰幼兒疫苗套餐的家長憂慮該集團的業務情况，亦擔心孩子未打齊針如何銜接補針，成立多個群組商討及追討損失。其中一個WhatsApp群組至昨夜有逾千人加入，群內約250人報稱曾預繳款項，最少50人稱預繳接近甚至過萬元；當中有消費者表明已報警並向消委會投訴。消委會回覆本報查詢時，促請商戶盡快交代業務情况以釋疑慮。

群內引職員稱已結業 觀塘辦公室拆水牌

仁滙醫務集團2015年開業，提供母嬰檢查、嬰幼兒疫苗注射等服務，在家長界頗有人氣。該集團近日先後清空及刪去facebook、Instagram等社交專頁，並解散用作與顧客聯絡的微信群組，有家長憂慮會否結業。部分受影響家長成立多個群組交換消息。群內不時有人引述職員稱，仁滙已於周三（4月30日）結業，亦張貼相片表示，位於觀塘的集團辦公室門外水牌已遭拆卸；有家長則提供數個據稱報案編號。集團迄今沒證實或澄清是否結業。

根據仁滙官方網頁，集團在全港設有8間醫療服務中心，惟只列出尖沙嘴及沙田共兩間體檢及疫苗中心的地址。兩間中心昨適逢公眾假期並沒營業，昨午有受影響消費者到訪沙田的中心但「摸門釘」。本報昨向仁滙集團查詢結業消息是否屬實，截稿前未獲回覆；另曾致電由受影響家長提供、據稱是3名集團負責人的聯絡電話，全數無法接通。

負責人電話無人聽 衛署：非《私醫條例》處所

本報前晚向警方查詢接獲多少宗相關報案或求助，尚待回覆。消委會則說，對仁滙醫務集團懷疑結業一事深表關注，正密切留意事態發展，又促請集團盡快交代是否已結業及後續安排，以釋消費者疑慮。至於有否僱員遭拖欠薪金，勞工處稱關注事件，並呼籲僱員如遭拖欠工資或對僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢，處方會提供適切協助。

今次事件涉及預繳式醫療服務，衛生署表示，仁滙醫務集團並非《私營醫療機構條例》下持牌處所，而當局正積極推展診所規管的工作，以期於今年第四季開始接受診所牌照及小型執業診所豁免書的申請。海關表示，根據《醫生註冊條例》註冊的專業人士，屬《商品說明條例》的獲豁免人士，倘市民欲投訴個別醫護專業人員的專業行為，可向相關管理局及委員會提出。

2月曾提押記登記 抵押董事壽險

根據公司註冊處資料，與仁滙醫務集團或「AMG」相關的註冊公司最少11間。除去年12月底成立的「AMG Mama Alliance Limited」外，綜合其餘10間公司資料，董事為朱靄風，公司秘書為關詠琛，公司股東則分別由兩間BVI註冊的離岸公司Mass Yield Group Limited、Season Classic Limited和仁滙醫務集團控股。其中，在2016年成立的仁滙醫務集團控股，今年2月曾提交一份押記登記，承押記人為本地一間銀行，抵押內容為朱靄風的人壽保險。

明報記者

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