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【Emily】周守仁評教宗：唔會叫佢「自由派」 讚擁抱眾生 令教會回歸本質

【明報專訊】教宗方濟各上周一（4月21日）去世，再次引起天主教會路線討論，尤其教會管治改革。天主教香港教區主教周守仁樞機喺教區刊物《公教報》撰文評價方濟各，話好多外界視為改革嘅做法，其實係教宗力求幫教會活出真貌同應有本質，亦幫助教會更好跟世界連結，又話佢個人唔會用外界以「自由派」一詞嚟形容呢位已故教宗。

周守仁喺文中開首不點名話，有時大家太專注自己、甚至太自我中心，無意識到存在與其他生命互相關聯同影響，未能「體會到我們與眾生有着共同的命運」，妨礙「理解這種包容而多元的實况」。佢又話，教宗方濟各任內強調「一體」嘅重要，同時都尊重「多元」，而作為天主子民，教會使命就係要去擁抱世上眾生。周樞機話：「我無法與銀河系保持距離，因為我就是置身於銀河之中。」

周守仁話，個人唔會用外界以「自由派」一詞嚟形容呢位已故教宗。佢話直到任期最後一日，方濟各都係思想開明、富同情心嘅普世牧者。佢舉例，方濟各支持窮人、邊緣化群體，乃至教會內嘅邊緣群體，例如離婚嘅天主教徒同性小眾，且由衷熱愛中國。

陳日君梵蒂岡開會 重提改革批評

天主教刊物America報道，榮休主教陳日君樞機喺梵蒂岡樞機團會議上，用咗超過15分鐘重提對方濟各「共議同行」主教會議嘅批評。報道提及，有資深樞機批評方濟各容許非神職人員參與教會管治，係背離教會長久以來傳統。

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