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港聞二

騙徒冒公安「特務」呃136萬 大學生收款被捕

【明報專訊】20歲報稱大學生男子，周二在荃灣向電騙事主收取騙款時被警方拘捕。經初步調查，相信他牽涉至少8宗假冒官員騙案，涉及騙款共約136萬元。警方呼籲，如有市民曾與一名身穿西裝陌生男子交談，被要求簽署保密文件或繳交金錢，請致電3661 0106與東九龍重案組3B隊聯絡。

東九龍總區重案組上月29日與新界南總區情報組展開代號「黑塔」聯合行動，當一名目標男子在荃灣區向事主收取騙款時，探員以涉嫌以欺騙手段取得財產罪將他拘捕，並在其身上檢獲一張偽冒警察委任證；據事主透露，按照自稱內地公安指示，將金錢交給該被捕男子。

寓所檢贓物偽造文件工具

東九龍總區重案組高級督察譚頌琪表示，初步調查，事主接獲訛稱為內地公安來電，指牽涉洗黑錢或詐騙，繼而安排「特務」與事主見面簽署保密文件，並要求事主交出現金調查。騙徒以秘密調查為由，要求部分事主租住酒店，其後安排「特務」送遞保密協議文件，除要求提取銀行戶口內存款，更指示交出家中所有現金，包括外幣及紀念幣，以孤立及「以快打慢」方式，令事主不敢尋求他人協助，墮入騙局。

每次完成「任務」獲酬3000元

警方於被捕20歲姓彭男子寓所起回部分贓物及製造偽冒警察委任證及保密文件的工具，遭警方帶署扣查。據悉，被捕男子報稱為大學生，相信曾收取詐騙集團1萬元製作假委任證及文件，另每次完成「任務」可收取約3000元報酬。

被捕男子涉及的8宗案發生於上月4至29日，事主年齡18至66歲，分別報稱學生、設計師、化妝師及退休人士。

據了解，其中最大宗損失約51.6萬元，事主為一名本地大學生，他被騙徒指涉及洗黑錢。

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