學者：遺屬往往不知求助 冀政府助NGO接觸群體

黃蔚澄說很多自殺者遺屬同時是精神病患照顧者，長期壓力再遭遇親友自殺，不少人會「爆煲」，嚴重可產生自殺傾向，社福界應盡早接觸到他們並介紹服務。他稱曾有非政府組織與衛生署公眾殮房合作以試點形式，盡早接觸及轉介自殺者遺屬，冀政府能繼續支持類似服務。

「活出彩虹」推出遺屬故事結集

黃蔚澄強調自殺者遺屬服務中同路人的力量，提及有自殺者親友成為義工，隨社工參加家訪等。撒瑪利亞防止自殺會「活出彩虹」計劃早前將自殺者遺屬故事集結成冊，新書以《遙遠的他》為名。他與書中個案、社工出席多場新書分享會，見證從未求助的自殺者遺屬首次講出傷痛回憶，更有人出席分享會後向他說原本有自殺傾向，但聽完自殺者親友故事後有所改觀。

撒瑪利亞防止自殺會社工韋賽姬認為，政府現時對自殺者遺屬服務的支援較少，透露該會只獲資助處理100宗個案及部分小組服務，與實際服務需求相差甚遠。她亦希望加強宣傳教育，令自殺和死亡去污名化。