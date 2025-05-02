常念太太生前如天使 「黑面神」學懂友善溫柔

「其實我之前性格好差，好乞人憎，孤寒，郁啲就鬧人，我老婆閙咗我幾十年『你唔好成日口黑面黑啦』」，區長笑着模仿太太生前駡他的語氣，又說太太與他相反，待人良善，就像個天使。太太離開後，區長遇到不同事情，經常會思考如果是太太會如何做。也許是太太的好性格「慢慢飄咗落我度」，區長慢慢改變，常對自己說「幫吓人啦，對人笑多啲」。

區長退休後的日常是做義工，參加小組活動、隨社工家訪、出席分享會。有次小組活動，有個母親曾經歷兒子自殺，輪到她分享時「不單止係講唔到嘢，直情喺度震，膊頭震、手震、頭都耷埋」，區長見到曾經的自己，決定主動和她打招呼、聊天，希望她知道有人明白她的感受。這位同路人逐漸走出最艱難時期，在某次活動重現笑容，區長在見證過程亦感到滿足。

與女兒關係改善 去年日本自駕遊

每星期區長還要做一件事，就是觀看在澳洲做傳道人的女兒直播講道。太太出事時，女兒在外國讀大學，父女曾有段時間關係疏遠。區長記得女兒大學畢業時，他對女兒說希望代太太出席畢業禮，女兒卻說，「你嚟做咩啫，我都唔去」。但區長看得開，知道父女要各自學會與創傷共存。女兒成為傳道人後，兩人交流變多變深，區長會與她分享看講道的感想，兩人去年更自駕遊日本。

妻子離世至今，區長從未想過搬家，因為這是他和太太一同搭建的家，經歷女兒出生、重新裝修，一點一滴都是兩人的結晶。家中仍有太太的痕迹，幾張照片、兩三件她最愛的衣服，區長說自己會堅守此地直到生命盡頭，「冇咗佢都仲有我」。