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港聞

港聞二

嶺大學生團體須註冊 簽領袖約章遵新指引

【明報專訊】嶺南大學更新學生社團註冊程序，要求學生團體須註冊並簽署《學生領袖約章》。校方前日（4月30日）於學生事務處網頁公布，下學年以嶺大名義組成的所有學生團體須於7月13日前申請註冊，並簽署《約章》及遵守新指引內容（「A Must for Student Societies」，下稱指引），倘發現學生團體的成員犯法及違規行為，所屬學會將遭撤銷註冊。嶺大學生會表示，昨晚開會商討應對，包括討論會否簽署約章及註冊。

學生會：開會討論會否簽署

嶺大回覆本報查詢稱，學生團體須向學生事務處完成註冊程序，並遵守相關指引及規範，以獲得大學在場地及資源等的支援，校方期望改善學生團體管理工作，促進多元共融學生社群及豐富校園文化體驗。

成員倘違法 學會可遭撤銷註冊

最新指引列明，如學生團體成員違反香港法例，所屬的學生團體會被暫停或終止註冊，相關案件亦會交校方紀律委員會審議。

指引亦規範「組織學生活動」，指學生須遵守香港法律和大學規定，亦應以社會普遍接受的方式負責任地行事，其中就使用社交媒體設指引，提醒學生團體應牢記在網上的行為代表嶺大立場，發布前再多作思考（think twice），確保不包含辱罵、暴力等內容，亦不會違反國安法等法例；如學生團體要邀請嘉賓，應盡力確保他們的行為得體。

提醒網上行為代表嶺大 須確保不違國安等

校方要求學生團體7月13日前簽署《約章》，確保守法及維護嶺大的原則，尤其須嚴格遵守最新指引。嶺大學生事務處本月至7月或要求與各學會、系會及院會中的4名主要幹事會面，日後亦會在網頁設立指定頁面，供註冊學生團體宣傳信息，列明團體名稱、章程及會員申請等。

相關字詞﹕註冊 學生團體 嶺南大學

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