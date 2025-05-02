藝發局推新短片賽 承辦者須遵國安等條款

旨在培育新晉電影人才 活動內容須局方同意

藝發局表示，計劃旨在發掘及培育具潛質的新晉電影創作人才，並為業界幕後從業人員提供機會。計劃將甄選10名本地年輕電影創作人，參加者須於最近5個學年內從藝術相關的大專課程畢業。入選者可獲15萬元資助，並獲配對一名具資歷的電影工作者作導師，在半年內拍攝一部15至30分鐘的劇情短片。

計劃形式與「鮮浪潮」類似，現時不獲藝發局資助的「鮮浪潮」，今年資助8名入圍參賽者，每支參賽隊伍獲最多10萬元拍攝資助，製作一部10至30分鐘的原創劇情短片。

藝發局申請文件列明，承辦團體就活動內容、邀請評審及導師等安排，均須事先徵詢局方意見，獲得同意後才可進行。對比同樣正招募團體承辦的「中國書法藝術節」，藝發局僅要求就延期、更改計劃內容、預算等「重大更改」徵詢局方同意，「短片拍攝推廣計劃」的條款較嚴格。

身兼藝發局藝術顧問的香港電影工作者總會發言人田啟文表示，局方去年曾就計劃諮詢其意見，他歡迎設立更多平台予新一代投身電影行業，不認為局方欲藉此取代「鮮浪潮」，反指是「捕風捉影」。他稱，諮詢時一眾藝術顧問均希望計劃恆常舉行，藝發局稱要審視踴躍程度與成效，他又期望計劃能讓入選者到海外參與不同活動，以擴闊視野。

有創作者稱鮮浪潮自由 難被取代

有不願具名的「鮮浪潮」得獎者認為，「鮮浪潮」廣受支持的主因是提供自由空間，地位難取代。他稱新計劃由藝發局主導、導師人選要經局方審批，關注創作空間受限，要先觀望再決定是否參賽。除「鮮浪潮」以外，本港另一主要短片比賽、香港藝術中心主辦的「ifva獨立短片及影像錄像比賽」去年亦宣布停辦。