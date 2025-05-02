關稅談判 美稱印韓日有「潛在」協議

美貿易代表：與印度談判未近終點

特朗普接受NewsNation訪問時，被問及何時宣布與日、韓及印度之間的貿易協議，他表示：「我們與他們已有潛在的協議」，但他稱不急於談妥協議，因為美國正因為他推出的關稅措施而受益，「我不比你們着急。我們現在處於上風。他們需要我們，而我們不需要他們」。

美國貿易代表格里爾周三向霍士新聞頻道表示，特朗普政府專注「針對性的」的協議，旨在增加美國出口的市場准入、降低關稅與非關稅貿易壁壘，以及提升美國經濟安全。被問及是否即將與印度達成協議時，格里爾稱，目前「尚未接近終點，但我與印度貿易部長保持通話」。他表示，將於周四會見日本、圭亞那和沙特阿拉伯的代表，並於翌日會見菲律賓代表。他指出，儘管他4月2日曾與中國國務院副總理何立峰通話，宣布將徵收「對等關稅」，但目前尚未與中方展開正式談判。

日本經濟再生擔當相赤澤亮正周四與美國政府代表舉行第二輪關稅談判。日本首相石破茂周三表示，赤澤將向美方強調日美合力創造就業的重要性。共同社報道，日本今次將確認美方優先協商的事項，研判拿出在農產品和汽車領域的談判籌碼會否有效。

（路透社/共同社/中央社）

（關稅戰）