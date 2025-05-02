潮行GBA：惠州拾憶

明報記者 陳子凌

東湖旅店

屹立惠城區舊民居之間的東湖旅店，看似是不起眼的3層高青磚小樓房，其實訴說着抗戰營救中國文化名人的歷史。東湖旅店由惠州商賈翟雨亭1935年興建，1941年12月香港淪陷，日軍搜捕文化界及抗日人士，時任中共中央南方局書記周恩來、八路軍香港辦事處主任廖承志等人組織秘密營救，由中共惠陽縣委組織部長盧偉如以「香港昌業公司」經理身分承包旅館二樓，作為秘密收留、運轉的中途站，營救行動歷時200多天，救出800多人，包括何香凝、鄒韜奮、茅盾等文化界及抗日人士。他們獲救後都下榻東湖旅店，再轉送後方，該行動被茅盾稱為「抗戰以來最偉大的搶救工作」。

惠州市及惠城區2018年保護修繕東湖旅店，2019年1月陳列館對外開放，現為廣東省黨史教育基地、惠州市黨員教育基地、惠州市國家安全教育基地。2022年東湖旅店被列入廣東省文物保護單位，2023年入選廣東第二批革命文物名錄。

地址：惠州惠城區橋東上塘街70號

開放時間：星期二至日09:00至17:00，星期一閉館（節日假日除外）

惠州市造船廠

1950至1980年代倚江而興的惠州航運發達，帶動造船業發展。其中位於水門大橋下的惠州市造船廠1954年成立，鼎盛時期員工數百人，1979年列入廣東省擴大企業自主權100個企業之一，所造船舶飲譽珠三角。

不過隨陸路交通日益改善，船廠生意漸走下坡，2006年關閉，只留下8000平方米廠房遺址。2018年惠城區收藏家協會會長林選志將他收藏的大量古玩、工藝品、舊物等搬至船廠，命名「潛珍閣」，讓廢棄船廠重獲新生。現時舊船塢擺放多件鍋碗瓢盆、桌椅板櫈牀、琴棋書畫、炊具農具，小型電器等，既勾起昔日情懷，更是收藏家的尋寶地。除了潛珍閣，部分船塢變成酒吧、餐廳，在保留老船廠舊日裝潢的同時，吸引年輕人。

地址：惠州惠城區水門路老船廠