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李兆基紀念展 照片真迹回顧一生 「白之戀人」印四叔頭像 廣送員工親朋

【明報專訊】恒基地產創辦人李兆基「四叔」今年3月辭世，享年97歲。恒基地產昨起至下周一（5日）舉辦《李兆基博士紀念展——和光同塵》，回顧其出身、起家、家庭以至對社會貢獻，包括展出家庭照、早年學習英文的筆記真迹，以及印有李兆基頭像的特製「白之戀人」禮盒等。

甫出𨋢門，就聽到展廳傳來雷安娜《舊夢不須記》、鄧麗君《漫步人生路》等李兆基生前愛曲，觀眾伴隨樂聲走進展廳，認識李兆基的一生。

桌上圖則算盤 重現辦公情景

展覽分為四部分，即「志存高遠」、「開基創業」、「福澤延綿」及「潤物無聲」，分別介紹李兆基出身、創業經歷、與家人相處的點滴，以及對慈善事業的貢獻。現場亦擺放書桌，桌上有圖則、算盤、其早年學習英文的筆記真迹等，重現李兆基辦公室情景。

展覽展出不少有趣物件，例如印有李兆基頭像的「白之戀人」禮盒，據說「四叔」生前愛吃日本「白之戀人」餅乾，故要求日本廠商為他訂製禮盒，在農曆新年贈送予員工及親友。

許正宇親筆言謝 員工讚大方

李兆基雖忙於公務，但不忘陪伴家人，例如展覽有他與孫兒滑雪合照、孫兒百日宴的手寫講辭等。另有財經事務及庫務局長許正宇的親筆感謝信，他曾獲牛津大學李兆基獎學金，形容李創辦獎學金屬「改變命運之舉」，令他「終生不忘」。

任職煤氣公司約7年的員工Kit帶同7歲女兒前來，盼女兒學習李兆基樂於助人精神。Kit形容李是絕世「恐龍老闆」，說其姊曾為恒基地產員工，常向她分享李對員工很好，例如李在孫女出生時向員工派利市，Kit之後受其姊影響而投身煤氣公司。

獲資助6年 學生回母校育人

中大中文系四年級生吳小姐曾就讀香港青年協會李兆基小學及香港青年協會李兆基書院，並在中學時期獲李兆基獎學金資助6年。吳說，畢業後會回中學母校當教師，希望延續他的教育熱誠及「授人以漁」的精神，又笑言展覽最難忘是「白之戀人」禮盒，沒想過他竟然懷着一顆有趣心靈。

紀念展在中環The Henderson頂層宴會廳Cloud 39舉行，須網上預約，現已額滿，昨日錄得逾1.1萬人登記參觀。市民亦可到The Henderson旁邊的藝術花園獻花，該處設置約3.5米高的大型繡球蔥花雕塑《Allium》，象徵李兆基的堅毅不屈精神。

相關字詞﹕紀念展 恒基地產 四叔 李兆基

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