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孫玉菡：撤強積金對冲無炒人誘因 稱對僱員中長期幫助大 更多錢備退休

【明報專訊】取消強積金對冲昨日起落實，勞福局長孫玉菡表示，相關安排對僱員中長期幫助大，他們可以有更多錢為退休作準備。他又說僱主如解僱舊人再聘用新人，新人要重新培訓，其受僱期間衍生的遣散費或長期服務金（兩金）不可全數對冲，對僱主可能是得不償失，「看不到很大誘因（解僱現有員工）請新人」。

取消強積金對冲昨起落實，此後僱員受僱期衍生的兩金，僱主不可以其強積金強制供款作對冲；但轉制日、即5月1日前僱員兩金仍可對冲。孫玉菡昨於港台《千禧年代》表示，取消對冲是制度上的大轉變，對僱員中長期幫助大，令他們有更多錢為退休作準備。

指新人須培訓 或得不償失

他指現時勞動市場人手緊張，僱主如解僱舊員工，未必能以較低月薪另聘他人，新人更要重新培訓，僱主可能得不償失；且舊員工轉制日前衍生的兩金可對冲，但新人相關費用則不可對冲，這樣做亦無好處。他指一間公司要繼續做生意，必須聘用員工，看不到有很大誘因促使僱主解僱現有員工改聘新人。

僱主須先付兩金 再申資助

孫又稱，政府推出25年資助計劃協助僱主適應，330億元金額由精算師按不同假設計算所得，理論上應足以25年使用，惟金額並非已「封頂」，如未來不足夠，政府會追加撥款。資助計劃昨起接受申請，僱主須先向僱員支付兩金，再向勞工處申請資助（見表）。

就僱主會否「鑽空子」規避兩金，如與僱員簽訂23個月合約或採取「假自僱」模式，孫玉菡稱《僱傭條例》已就僱員獲得兩金條件有明確規定，短期合約屬法例容許，是否自僱也要視乎事實，關鍵在不可涉及虛假，如僱員有懷疑可找勞工處幫忙。

雜工指工時減 孫：輸勞把關嚴

社協近月接獲本地餐飲從業員求助，有雜工於同一食店工作17年，在外勞入職後被要求減工時，孫表示有留意報道，惟認為每個個案牽涉不同細節，難有一個案放諸四海而皆準，強調輸入外勞制度的設計重點在優先保障本地工人就業，當局審批時有嚴謹把關，如僱員有疑問或需要可向勞工處求助。

法定最低工資昨日由每小時40元調升至42.1元，孫稱現在最低工資以方程式一年一檢，難得各方同意採用方程式，希望穩定地使用方程式定出最低工資，故下次調整機制檢討會於5至10年後，屆時可檢視方程式內不同計算部分能否優化。

相關字詞﹕最低工資 外勞 五一勞動節 電台 取消強積金對沖 強積金 孫玉菡 勞工及福利局

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