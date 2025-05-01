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港聞

港聞二

七人車剷壆撞的士 港足名宿陳慶榮傷

【明報專訊】大角嘴昨日發生驚險車禍，一輛七人車沿西九龍走廊落橋時失控剷上右石壆滑行，其後撼向路中花槽，再反彈至行車線撞向等候轉燈的士。兩車司機及的士兩名乘客受傷，駕駛被撞的士男司機為本港足球名宿陳慶榮。

七人車33歲男司機姓鄭，頭部受傷，意外後一度昏迷，救援人員即場為他急救，再由救護車送院，他其後回復知覺，經治理後情况穩定。被撞的士64歲男司機頭部受傷，車上70歲姓丁女乘客及30歲姓劉男乘客分別腳及頭、腰受傷，3人均輕傷清醒由救護車送院。

西九走廊落橋失控 消防局外相撞

救援人員跑出搶救傷者

事發於昨午2時許，綜合讀者提供車Cam短片，七人車沿西九龍走廊支路落橋，至與太子道西連接位置時失控剷向右邊石壆，沿石壆及上方防撞欄滑行約20米，猛撼路中花槽，再反彈出行車線，撞向在塘尾道消防局對開右二線等候交通燈之的士。

意外後救援人員在消防局跑出，逐一查看傷者及為其作初步治理。涉事七人車車頭嚴重損毁，安全氣袋彈出，零件及碎片散落一地，被撞的士右車尾損毁，警方事後封鎖部分行車線蒐證，的士司機在現場協助警員了解經過，意外起因仍有待調查。

陳活躍1980年代球壇 退役後駕的士

被撞的士司機為前港隊門將陳慶榮，他活躍於1980至90年代足球壇，曾效力荃灣、東方、愉園、馬天尼、米芝路、好易通等本地球會，退役後為生計轉任的士司機，閒時亦協助培育新一代足球員，「荃灣足球會」的社交平台經常見到他與一眾球員合照。

相關字詞﹕門將 足球 西九龍走廊 七人車

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