遴選聘自己人 7販管主任罪成 面試前傳閱特定名單 有應徵者「舊madam子侄」

7名不認罪被告李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松；唯一認罪被告羅世華早前以控方證人身分作供，頂證同案7人。暫委法官香淑嫻總結案情稱，羅於2019年7月收到李、戴等7人發送若干應徵者名字、面試時間表的資料，相關WhatsApp信息談及「都是自己友，幫幫忙」。不久，羅製作名為「自己人」的應徵者名單，再發送予當值的遴選委員會成員，包括李、戴等6人。羅編製的11份名單共有36名應徵者，其中27名應徵者獲推薦取錄。

法官列出7名不認罪被告的作為（見表），包括主動向羅世華提供應徵者資料，曾用字眼包括「麻煩射住」等，遂裁定被告旨在優待應徵者，沒有完全遵守政府公開、公平及競爭聘任人才的政策。法官稱，部分被告身為遴選委員會成員，應該公平考核應徵者，而不是違背公眾期望；他們嚴重偏離職責，引起公眾對公開招聘公正性的質疑，亦影響食環署公信力。

食環接投訴後面試作廢 重新招聘

法官提及，署方收到投訴後將面試成績作廢，重新招聘，不但增加人員工作量，亦浪費公共資源。法官稱從WhatsApp信息可見，被告會重複將同一應徵者的資料發送予羅世華，若有錯漏會通知羅更正，顯然各人都積極加入「優待自己人計劃」。

官指證據充分性質嚴重 明言判監

法官認為有充分證據證明，李達釗等7人傳閱應徵者資料，他們之間已協議優待應徵者，構成公職行為失當，裁定7人罪成。法官表明本案性質嚴重，監禁似乎是唯一恰當選項，拒絕辯方提議索取社會服務令報告。惟法官聽畢辯方陳辭後，批准罪成7人和羅世華保釋候判，其間為各人索取背景被告。

認罪被告稱不成文規定聘同事親屬

據審訊證據，有案中WhatsApp信息形容應徵者是「舊madam的子侄」和「A仔個女」，羅世華稱聽聞招聘有「不成文規定」，會聘請與現職或退休職員有親屬關係的應徵者。廉署昨發新聞稿表示，事件中有36名應徵者被列入傳閱名單，部分應徵者的遴選面試分數相信因而獲上調；因應本案情况，廉署已檢視食環署相關工作程序，並提出防貪建議。

【案件編號：DCCC 1055/22】