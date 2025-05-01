在職家庭津貼 審計倡特別調查加快

審計署指出，覆核及上訴個案、特別調查個案和內部覆核均有可能查出偏差之處，導致申請住戶應有的職津金額有所增減。2018/19至24/25年度期間，職津辦討回約4300萬元多發津貼；截至去年12月11日，有465宗尚在處理的追討個案，涉約550萬元。審計署留意到227宗個案處理超過一年尚未完成，涉約300萬元。

職津辦就上述227宗個案回應稱，截至今年1月22日，已討回47宗個案所涉約60萬元的多發津貼、114宗已轉交律政司採取追討行動、41宗正由特別調查組根據個別個案的情况加以考慮。

報告提到職津計劃於2018/19至24/25年度（截至去年9月）期間已展開特別調查的個案中，截至去年12月9日有84%已完成，當中41%涉漏報項目的個案中，18%涉追討多發津貼，涉款2010萬元；1%懷疑涉及欺詐並已轉介警方調查，涉多發津貼140萬元，申請人被判監2至4個月，緩刑3年。

審計署建議，職學處處長應採取措施加快追討多發津貼，包括繼續對特別調查組正考慮的個案加快採取跟進行動。職學處長稱會繼續密切監察調查組的追討行動，並確保適時採取跟進行動。

（審計報告）