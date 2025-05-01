BUD基金被欠8800萬 最長拖9年

相關機制下，部分獲資助企業可選擇為項目申領首期撥款。某些情况下，當項目終止或完成後，獲通過的認受資助額或會少於已發放的首期撥款，獲資助企業便須向政府退還餘款。

審計署檢視2019/20至24/25年度期間向獲資助企業追回終止及已完成項目餘款的情况發現，截至去年底，尚待追回150個終止項目的餘款合共7370萬元，較2020年3月底的80萬元大增91倍；至於尚待追回63個已完成項目的餘款亦有1430萬元， 較2020年3月31日的10萬元大增142倍，兩者合共8800萬元。同時，審計署指出上述150個終止項目每個平均拖款1年，最長9年；63個已完成項目平均拖款193天，最長2.4年。

工貿署回應稱，2020至2022年出現新冠疫情，導致部分企業未按計劃推行資助項目，須退還餘款的項目因而增加；2020年政府上調基金首期撥款比率由核准政府資助額的25%增至75%，相信是須還款金額增加的主因。該署稱，今年3月14日起已調整首期撥款比率至20％，預期須還款個案將減少，衍生的行政負擔及財務風險亦將減輕。

（審計報告）