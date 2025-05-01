石鼓洲出院人次 逾半未完成斷癮康復療程 417人5年平均住戒毒中心4次 戒毒會：服務信任指標

76%戒毒病人5年間再入院

香港戒毒會現時營運4間戒毒中心，分別為石鼓洲康復院、凹頭青少年中心、區貴雅修女紀念婦女康復中心、成年婦女康復中心，共設346個牀位。2019/20至23/24年度4間戒毒中心共接收3513入院人次。審計署分析戒毒會的同期入院紀錄發現，再入院個案比例偏高，共有2679宗再入院個案，佔總入院宗數的76%。

入院至少10次者全涉石鼓洲

審計署促檢討服務

審計署亦分析2023/24年度的618宗再入院個案，個案涉及417名病人，他們在該5個年度期間入住戒毒中心介乎1至17次，平均4次；審計署審查當中23名期內曾入院至少10次的病人紀錄，發現全部均入住石鼓洲康復院參加一般戒毒治療康復計劃，認為這顯示戒毒會或需檢討戒毒治療和康復服務。

戒毒會回應稱，該會的戒毒治療康復計劃通常需重複介入，上述417名病人在5年間平均再入院4次，顯示他們繼續尋求戒毒會協助，「這是對戒毒會服務信任的指標」。審計署建議會方汲取再入院頻次偏高個案的經驗，以持續改善計劃及加強後續支援。

衛生署與戒毒會去年10月簽訂新的《津貼及服務協議》，所有戒毒中心佔用標準統一為75%。

審計署發現，4間戒毒中心去年10至12月佔用率介乎40%至64%，未達新標準。戒毒會解釋稱，被呈報吸毒者持續減少，隱蔽吸毒情况愈趨普遍，令轉介個案大減。

署方又指，情况複雜、吸食危害精神毒品的病人須由精神科跟進，會較易中途退出戒毒治療康復計劃，而戒毒會有逾50%病人有精神問題，他們承受挫折能力較低，難適應群體生活。

佔用率按協議須達75%

4中心去年均未達標

審計署建議戒毒會徵詢衛生署意見，採取措施改善佔用率，並建議衛生署長應把戒毒中心佔用率列為「管制人員報告」的服務表現目標之一。戒毒會及衛生署長皆同意建議。

（審計報告）