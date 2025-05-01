評審局漏報假學歷 最遲隔172日報警 主席稱系統出錯 審計另揭36%新課程評核「超時」

昨日公布的審計報告發現，評審局年報的懷疑虛假學歷宗數與警方接報數目有出入，近5個年度以2019/20年度偏差最大，較警方錄得的16宗少8宗（見表）。

學歷評估最長遲逾年

報告又發現，評審局2023/24年度32宗懷疑假學歷個案中，局方獲得表面證據後最遲相隔172天才報警，其中10宗（31%）超過100天才報警。報告引述評審局回應稱，假學歷個案高度複雜，需時證實，現已採用簡化程序，警區情報組指定聯絡點會提供協助、加快調查。

報告又指出，評審局逾8年未就假學歷個案作檢討或修訂指引，評審局稱會制訂更詳細指引。至於整體學歷評估工作，報告稱評審局2019/20至2023/24年度有5200宗（22%）沒在目標時間完成，最長延遲394天，促請評審局加快清理個案。

陳仲尼昨稱，愈來愈多海外生來港升學，令假學歷個案趨升；資源可負擔下欲增聘人手，又或以科技改善審查工作。

中大工程學院副院長、立法會議員黃錦輝認為評審局延遲報警需改善，他估計由於以往假學歷個案不多，近期明顯增加，致出現行政問題。黃建議更新程序，確保假學歷統計準確，並制訂內部指引要求在指定時間內報警，「愈快愈好」。他以中大為例，發現假學歷個案最快一周內可報警。

有成員零出席大會仍獲續任

評審局職權包括通過院校新課程註冊。審計報告發現，評審局沒在目標時間90天內完成新課程評核，近5個年度的153宗申請有55宗（36%）延遲，最長延遲433天。局方在報告回應稱，情况是因為營辦課程者須補交資料又或延遲回應，該局將檢討。

審計署亦關注評審局企業管治問題，報告發現有成員首個任期內「零出席」大會仍獲續任。

20專家未經評級

陳仲尼：殿堂級人物

報告又指，評審局截至去年底有705個專家參與評審工作，局方會按專家表現評級，被評「紅色」代表「十分關注」是否適合日後評審工作、「綠色」代表適合，惟發現當中20名專家未曾被評級。陳仲尼昨稱，未被評級的專家已是「殿堂級人物」，難再另覓專家為其評級。報告引述評審局稱會改善機制。

明報記者

（審計報告）