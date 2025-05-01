垃圾黑點天眼部分「為阻嚇」無運作 7地點零傳票

「情况報告」列出有亂拋垃圾並符合特定準則的地點詳情以供專責執法小隊監察。審計署檢視東區、深水埗區和元朗區環衛辦的專責執法小隊工作，發現37個非法棄置黑點被納入「情况報告」，介乎約1.5年至約7.3年不等，但食環署未在當中23個地點安裝和運作攝錄機。

截至去年12月，上述3個環衛辦在45個地點安裝和運作攝錄機逾半年，但在2022至24年間，各辦就每個地點發出的定額罰款通知書或傳票介乎0至341張不等，有7個地點從沒發出通知書或傳票。

食環：改善衛生未必用盡執法工具

食環署稱，該些地點通常涉及固有複雜環境及有環境衛生問題，長期被視為「老、大、難」問題，會繼續調配合理人手控制情况，又稱部分攝錄機是為了以相對低的經常開支達到持續阻嚇作用，因而未有安裝和運作攝錄機，認為要顯著改善衛生，不一定要調用所有執法工具，但已提醒人員每季檢視攝影機調用情况。不過，審計署發現沒文件顯示食環署有定期檢視不在部分非法棄置垃圾黑點安裝攝錄機的考慮因素。

審計報告又發現，3個環衛辦的小隊數目相若，但小隊每日巡查地點數目差異甚大，其中設6隊小隊的深水埗區只有北河街街市和保安道街市附近地方每日巡查，其餘兩區平均巡查地點則分別為22個及58個。食環署解釋，深水埗該2個地點分別涵蓋10條和9條街範圍，實際上等於在其他環衛辦的19個個別地點。

審計署建議，食環署長應檢視就經常有亂拋垃圾情况的地點和久未解決的個案所需進行的巡查和執法行動，並要求分區環衛辦按指引定期檢視攝錄機的調用情况。食環署長同意建議，表示會改善小隊工作的文件紀錄和指引，並會進一步檢討運作。

（審計報告）