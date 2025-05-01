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港聞二

揭值勤紀錄不準 審計指食環監察外判洗街不力 提6建議 部門稱已檢視

【明報專訊】新一份《審計報告》揭示食環署監察街道潔淨服務不足，審計署審查3個環境衛生辦事處（環衛辦）前年12月及去年9月的外判服務值勤紀錄，發現部分日子承辦商沒安排工人值勤，食環署稱承辦商紀錄不準確，稱全部工作更次都有工人值勤。報告另發現中西區環衛辦9隊承辦商巡查隊中，有5隊在去年9月首星期沒進行任何自律質素巡查。審計署提出6建議，包括食環署長應加強查核承辦商提交的每日值勤紀錄，並向提交不準確紀錄的承辦商採取跟進行動。食環署長稱已檢視審計署建議，會監察其遵從和實行情况。

審計報告審查了中西區、深水埗區和元朗區環衛辦前年12月和去年9月外判街道潔淨服務每日值勤紀錄，發現去年12月，3個環衛辦分別就街道清掃服務有9300個工作更次中的7個、7936個工作更次中的1個、8401個工作更次中的3個，在紀錄中沒顯示有承辦商工人值勤；去年9月，3個環衛辦分別有9000個工作更次中的3個、7170個工作更次中的1個、8130個工作更次中的7個，在紀錄中沒顯示有承辦商工人值勤。

紀錄顯示有更次無人值勤

食環稱非實况 審計倡跟進承辦商

食環署回應審計署表示，根據承辦商應要求提交予食環署的值勤冊，上述全部工作更次實際上都有承辦商工人值勤，亦有最低數目的承辦商人員值勤，但相關承辦商提交的每日值勤紀錄不準確，未能反映實况。審計署發現，食環署高級管工曾審閱承辦商的每日值勤紀錄，該署認為食環署需要加強查核，並向提交不準確紀錄的承辦商採取跟進行動。

部分日子無自律質素巡查

食環：隊伍臨時調派其他職務

審計報告指出，街道潔淨服務合約中，承辦商須提供所訂數目的巡查隊，進行「自律質素巡查」；食環署指引亦訂明衛生督察應指派每隊巡查隊，每周巡查至少兩次。不過，報告發現中西區環衛辦9隊承辦商巡查隊中，5隊在去年9月首周沒巡查，同月第2及4周只巡查1次。食環署回應稱，主要是由於巡查隊被分區人員調派進行緊急巡查，處理臨時職務。審計署認為，食環署需採取措施改善外判街道潔淨服務自律質素巡查遵從規定，如未有遵從，須記錄原因。

另外，審計報告發現深水埗區環衛辦前年12月和去年9月，分別在62個工作更次中的33個、60個工作更次中的17個沒按計劃調派洗街車洗街；元朗區環衛辦分別上述兩段時間的24個工作更次中的4個及24個工作更次中的6個暫停洗街車運作。食環署回應稱，有多個原因導致間中未有提供內部街道清洗服務，包括車輛故障和司機人手短缺。審計署認為食環署需加強監察內部街道清掃服務計劃的遵從情况，並備存工人缺勤紀錄。

（審計報告）

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