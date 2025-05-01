1.4萬私樓尚未驗 按進度需24年

審計署指，現時還有14,676幢合資格私人樓宇未獲發驗窗令，當中逾9300幢，即逾六成樓齡已達30年或以上；該署以2025至2027年為例，3年合共將有多695幢合資格私人樓宇達10年樓齡，屆時須被計劃規管。

倡制長遠策略 善用AI

審計署認為該計劃旨在規定業主定期檢驗樓宇窗戶，以適時補救。該署提到中央政府已指出須加速發展「新質生產力」，又引述《施政報告》，指出針對體系改革，「有嚴重缺失的，要撥亂反正」、「有瓶頸、短板或阻礙的，要突破瓶頸、清除障礙」，建議屋宇署應持續檢視計劃下所揀選的目標樓宇數目，制訂長遠策略，舉例可善用人工智能。審計署引述屋宇署回覆表示同意。

兩年31幢剛墜窗未被揀

屋署：早年驗窗令大部分已遵辦

審計署另發現屋宇署挑選目標樓宇時有缺失。按屋宇署2016年12月起採用的「風險為本」挑選機制，樓宇如在前一年有墜窗事故，將被選為目標樓宇發出驗窗令。審計署審查2017至2024年屋宇署揀選目標樓宇的工作，發現前年和去年分別有11幢和20幢樓宇在前一年有墜窗事故但未被揀選為目標樓宇，這31幢樓宇儘管曾獲發驗窗令，但已事隔逾5年，按指引不應被剔除。

屋宇署解釋，在考慮將有墜窗紀錄而曾被派發法定通知的樓宇納入名單時，會先考慮其他因素，包括先前法定通知的遵從情况、墜窗事故成因等，而相關31幢樓宇的先前法定通知大部分已獲遵從。審計署認為，屋宇署沒將這些額外因素納入指引，亦沒告知為挑選目標樓宇提供意見的委員會，認為應將這些額外因素納入指引並告知委員會供其考慮。屋宇署回應會檢視墜窗事故，以期在切實可行情况下改善樓宇揀選機制。

（審計報告）