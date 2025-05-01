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貝索斯接特投訴 亞馬遜被指「即跪」

【明報專訊】美國網媒Punchbowl News周二（4月29日）披露電商巨擘亞馬遜（Amazon）計劃在產品價格旁標示出關稅成本後，引發白宮抨擊是「敵意行為」。美國有線新聞網絡（CNN）引述白宮官員報道，總統特朗普當日早上隨即致電亞馬遜創辦人貝索斯（圖）表達不滿。亞馬遜隨後回應稱，確曾考慮在旗下廉價商品網Amazon Haul標示部分產品的進口費用，但該計劃從未獲批准且不會實施。

亞馬遜：標示關稅成本從未獲批

白宮新聞秘書萊維特周二在記者會上舉起貝索斯的照片，批評亞馬遜的做法是「敵意及政治行徑」，「當拜登政府使通脹升至40年來最高水平時，亞馬遜為何不這麼做？」商務部長盧特尼克同日接受CNBC訪問時也附和萊維特，表示若企業刻意讓人覺得關稅導致價格改變，這是一種帶有敵意的行為。

CNN引述白宮高官說：「他（特朗普）當然很生氣，為何一家市值『數十億美元』的公司要把成本轉嫁給消費者？」特朗普其後表示，與貝索斯「有良好的通話」，稱讚對方做了「正確的事」，暗示亞馬遜「跪低」。

中國跨境電商Shein和拼多多子公司Temu已因應關稅調整價格，其中Temu更在結帳時顯示新進口費用。兩家公司大部分商品來自中國。

（CNN/法新社）

（關稅戰）

相關字詞﹕關稅戰 美國 電商平台 貝索斯 亞馬遜 特朗普2.0 關稅

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