貝索斯接特投訴 亞馬遜被指「即跪」

亞馬遜：標示關稅成本從未獲批

白宮新聞秘書萊維特周二在記者會上舉起貝索斯的照片，批評亞馬遜的做法是「敵意及政治行徑」，「當拜登政府使通脹升至40年來最高水平時，亞馬遜為何不這麼做？」商務部長盧特尼克同日接受CNBC訪問時也附和萊維特，表示若企業刻意讓人覺得關稅導致價格改變，這是一種帶有敵意的行為。

CNN引述白宮高官說：「他（特朗普）當然很生氣，為何一家市值『數十億美元』的公司要把成本轉嫁給消費者？」特朗普其後表示，與貝索斯「有良好的通話」，稱讚對方做了「正確的事」，暗示亞馬遜「跪低」。

中國跨境電商Shein和拼多多子公司Temu已因應關稅調整價格，其中Temu更在結帳時顯示新進口費用。兩家公司大部分商品來自中國。

（CNN/法新社）

（關稅戰）