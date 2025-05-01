特落實紓緩汽車零件關稅 路透：中國除外

在美組裝汽車享關稅抵免

特朗普未宣布新放寬措施前，美國汽車製造商面對關稅「疊加」影響，除了要支付對進口成品汽車25%關稅外，也被徵收25%鋼鋁關稅，並要面對周六（3日）生效的進口汽車零件關稅。在特朗普周二簽署的行政命令下，支付汽車關稅的汽車製造商不會同時被徵收其他關稅，例如鋼鋁關稅或因芬太尼問題而對加拿大和墨西哥加徵的關稅。這項措施有追溯力。

特朗普另一放寬措施是為在美國組裝汽車所使用的進口零件提供部分關稅抵免，首年即2025年4月3日至2026年4月30日，抵免額最高相當於汽車製造商建議零售價（MSRP）的3.75%，第二年即2026年5月1日至2027年4月30日，抵免額上限將降至2.5%，然後逐步完全取消。這項改變旨在給予企業兩年時間將供應鏈遷回美國。

特朗普周二離開華盛頓前往密歇根州出席慶祝上任100日的集會時表示，這兩項新措施為車企提供了一點喘息空間，「我們只是想幫他們……如果他們無法取得零件，我們不想懲罰他們」。

業界稱兩年不足重組生產業務

福特汽車在內的車企歡迎特朗普的新政令，不過另有汽車製造商和供應商表示，兩年時間不足以讓他們重組生產業務，即使這樣做，他們也無法像其他地方那樣生產許多便宜的零件，這將導致價格上漲。

（法新社/路透社/紐約時報）

（關稅戰）