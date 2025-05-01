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關稅戰衝擊 華製造業PMI跌美GDP縮 華製造業指數一年新低 跌至收縮區

【明報專訊】隨着美國4月初落實「對等關稅」，相關影響開始浮現，昨天中國和美國公布的最新經濟數據都見到關稅的影響。中國國家統計局昨公布4月製造業採購經理指數（PMI），其按月下跌1.5至49，遜市場預期的49.7，是2023年12月後新低，亦是今年1月後再次跌回50以下的收縮區間。有分析認為，關稅戰的負面衝擊已明確顯現，料進口商因觀望貿易談判進展，中國對美國出口於4月將出現最大跌幅。而美國昨晚公布的首季GDP按季折合成年率收縮0.3%，主要是因為企業紛紛趕在關稅生效前增加進口，令貿易逆差擴大。

財新PMI尚處擴張區 主要反映中小企

從製造業PMI子指數及相關指標來看，4月新訂單指數按月跌2.6至49.2，生產指數亦轉為收縮，下降2.8至49.8，而新出口訂單跌4.3至44.7。星展經濟師林達雋指出，新出口訂單指數見近兩年新低，將可能對第二季的整體經濟活動帶來壓力，尤其是出口表現。

另外，從業人員指數按月跌0.3至47.9。ING銀行大中華區首席經濟師宋林認為，雖然此指標近3年來大部分時間都處於收縮區間，但在這場中美的持久戰中，就業市場的健康狀况是一大關鍵，而中國政策制定者已承諾會支援出口商與就業，以努力應對關稅帶來的影響。

同時，值得留意的是，出廠價格指數降3.1至44.8，原材料採購價格指數下降2.8至47，見22個月新低，進口指數亦降4.1至43.4，是自2023年1月後新低。宋林認為，若製造商留意到美國需求因關稅而大幅下滑，可能會引發更加激烈的價格競爭。

不過，宋林稱有一個稍顯樂觀的信號，是來自主要調查中小企的財新PMI。該指數意外維持在擴張區間，最新報50.4，勝預期的49.7。

至於非製造業商務活動指數按月跌0.4至50.4，雖然略低於預期的50.6，但已是連續第28個月保持在擴張區間。其中建築業跌1.5至51.9、服務業跌0.2至50.1。但內需面也出現疲軟迹象，新訂單與業務活動預期指數分別降至44.9及56，均是7個月低點。

內需現疲軟迹象 新訂單7月低點

宋林認為，關稅戰負面衝擊已明確出現，但整體而言，調查數據顯示這次衝擊可能低於市場上較悲觀人士的預期。該行表示，由於進口商一直觀望貿易談判能帶來更低的關稅，料中對美出口在4月將出現最大跌幅。另外，他指在首季提前備貨的企業得以暫時撐過一段時間，惟庫存消耗完畢後，若找不到可替代產品來源，企業要麼承擔關稅成本，要麼停止銷售。

星展首席中國／香港經濟學家紀沫相信，美對中設的145%關稅不會持久，可能只維持數月，一旦關稅形勢明朗，特別是第二季結束後，中國政府將推出一系列政策，涵蓋貨幣、財政與產業支持等多方面。若經濟面臨嚴重下滑，不排除中國政府在下半年，尤其是第三季末至第四季初，重啟對傳統支柱產業如房地產與基建支持，全力維持5%的GDP增速目標。

明報記者

（關稅戰）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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