明年3月前 警隊料削604職 4局轄下部門編制增

政府目標至2027年4月削減1萬個公務員職位，新民黨議員黎棟國提出書面質詢，問到削減編制的最新情况。楊何蓓茵回覆稱，預計截至明年3月底，公務員編制與2022/23年度相比將累計減少2930人，減幅1.5%。

對比2022/23，15個政策局以保安局及其轄下部門削減職位最多，共涉972個，減幅約1.3%；當中警務處縮減604個職位，是各部門最多。其次為發展局和環境及生態局及其轄下部門，分別縮減452和357個職位。

4個政策局及其轄下部門的編制不減反增，包括公務員事務局、政制及內地事務局、民政及青年事務局、創新科技及工業局，以創科局及其轄下部門的編制增長最多，累計增加92個職位，增幅約7.5%。

楊何蓓茵表示，各政策局及部門編制並非「一刀切」零增長，可因應運作需要在有充分理據下增加，各政策局的削減幅度亦毋須劃一。