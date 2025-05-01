預算案再度不記名通過 兩議員沒舉手

繼去年之後，今年財政預算案再以舉手方式獲立法會三讀通過，無議員投反對或棄權票，是陳茂波任內第二次。投票時何君堯及張欣宇沒舉手贊成，分別身兼全國人大常委及全國人代的民建聯李慧琼和陳仲尼昨在北京出席全國人大常委會會議，缺席立法會。

何君堯：考慮顏面 沒要求記名

張欣宇會後解釋自己並非反對整份預算案，惟不認同削減民生資源，包括取消2500元開學津貼、收緊長者2元乘車優惠、上調飛機乘客離境稅等政策，形容市民感到「沮喪」。何君堯則批評預算案不符合《基本法》「量入為出」原則，縮減公務員編制幅度不足，不過「要考慮（政府）顏面的問題」，因此沒要求記名表決投反對票。

財况更新 綜合赤字減69億

政府昨日公布2024/25年度財政狀况臨時數字，綜合赤字803億元、低於預算案時修訂預算的872億元，表示主要因為股票印花稅收入增加，以及部門開支少過預期。不過，若撇除發債所得收入，赤字達1883億元。

預算案因應財赤推出多項措施卻惹爭議，陳茂波昨在會上再度回應。對於有議員質疑何不削減現有一成公務員空缺職位，他稱當局檢討所有職位的必要性後，決定減少1萬個職位，謂一刀切刪去所有空缺「並不明智」。

多名議員爭取下調飛機乘客離境稅加幅，陳茂波稱相比輕微價格差異，旅客更重視航線覆蓋範圍、準點率、航班頻密度等因素，加稅不會影響本港機場競爭力。就私家車陸路邊境建設費，陳說重視不同意見和關注，會慎重考慮再決定。