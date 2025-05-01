明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

預算案再度不記名通過 兩議員沒舉手

【明報專訊】立法會昨以不記名方式三讀通過有關今年財政預算案的《2025年撥款條例草案》，選委界何君堯及香港新方向張欣宇沒舉手贊成，兩人同稱不支持預算案部分內容。政府昨日公布2024/25年度最新赤字為803億元。財政司長陳茂波再就多項財政措施回應，稱外圍環境波動，短期經濟前景難免受壓，樓市或受影響，但內地經濟增長和政府的刺激經濟措施將為經濟提供支持。

繼去年之後，今年財政預算案再以舉手方式獲立法會三讀通過，無議員投反對或棄權票，是陳茂波任內第二次。投票時何君堯及張欣宇沒舉手贊成，分別身兼全國人大常委及全國人代的民建聯李慧琼和陳仲尼昨在北京出席全國人大常委會會議，缺席立法會。

何君堯：考慮顏面 沒要求記名

張欣宇會後解釋自己並非反對整份預算案，惟不認同削減民生資源，包括取消2500元開學津貼、收緊長者2元乘車優惠、上調飛機乘客離境稅等政策，形容市民感到「沮喪」。何君堯則批評預算案不符合《基本法》「量入為出」原則，縮減公務員編制幅度不足，不過「要考慮（政府）顏面的問題」，因此沒要求記名表決投反對票。

財况更新 綜合赤字減69億

政府昨日公布2024/25年度財政狀况臨時數字，綜合赤字803億元、低於預算案時修訂預算的872億元，表示主要因為股票印花稅收入增加，以及部門開支少過預期。不過，若撇除發債所得收入，赤字達1883億元。

預算案因應財赤推出多項措施卻惹爭議，陳茂波昨在會上再度回應。對於有議員質疑何不削減現有一成公務員空缺職位，他稱當局檢討所有職位的必要性後，決定減少1萬個職位，謂一刀切刪去所有空缺「並不明智」。

多名議員爭取下調飛機乘客離境稅加幅，陳茂波稱相比輕微價格差異，旅客更重視航線覆蓋範圍、準點率、航班頻密度等因素，加稅不會影響本港機場競爭力。就私家車陸路邊境建設費，陳說重視不同意見和關注，會慎重考慮再決定。

上 / 下一篇新聞

關稅戰衝擊 華製造業PMI跌美GDP縮 華製造業指數一年新低 跌至收縮區
關稅戰衝擊 華製造業PMI跌美GDP縮 華製造業指數一年新低 跌至收縮區
美首季GDP初值收縮0.3% 企業趕關稅前增進口 貿易逆差擴大拖累
美首季GDP初值收縮0.3% 企業趕關稅前增進口 貿易逆差擴大拖累
特落實紓緩汽車零件關稅 路透：中國除外
特落實紓緩汽車零件關稅 路透：中國除外
貝索斯接特投訴 亞馬遜被指「即跪」
貝索斯接特投訴 亞馬遜被指「即跪」
斥華「空前壓榨美國」 被徵稅屬「應得」
斥華「空前壓榨美國」 被徵稅屬「應得」
白宮「投資美國」活動 企業允注16萬億
白宮「投資美國」活動 企業允注16萬億
2.6萬驗窗令未遵 最長逾期11年 8年25宗墜窗當刻尚未依從 審計促屋署密切監察
2.6萬驗窗令未遵 最長逾期11年 8年25宗墜窗當刻尚未依從 審計促屋署密切監察
1.4萬私樓尚未驗 按進度需24年
1.4萬私樓尚未驗 按進度需24年
揭值勤紀錄不準 審計指食環監察外判洗街不力 提6建議 部門稱已檢視
揭值勤紀錄不準 審計指食環監察外判洗街不力 提6建議 部門稱已檢視
垃圾黑點天眼部分「為阻嚇」無運作 7地點零傳票
垃圾黑點天眼部分「為阻嚇」無運作 7地點零傳票
評審局漏報假學歷 最遲隔172日報警 主席稱系統出錯 審計另揭36%新課程評核「超時」
評審局漏報假學歷 最遲隔172日報警 主席稱系統出錯 審計另揭36%新課程評核「超時」
石鼓洲出院人次 逾半未完成斷癮康復療程 417人5年平均住戒毒中心4次 戒毒會：服務信任指標
石鼓洲出院人次 逾半未完成斷癮康復療程 417人5年平均住戒毒中心4次 戒毒會：服務信任指標
BUD基金被欠8800萬 最長拖9年
BUD基金被欠8800萬 最長拖9年
在職家庭津貼 審計倡特別調查加快
在職家庭津貼 審計倡特別調查加快
遴選聘自己人 7販管主任罪成 面試前傳閱特定名單 有應徵者「舊madam子侄」
遴選聘自己人 7販管主任罪成 面試前傳閱特定名單 有應徵者「舊madam子侄」
七人車剷壆撞的士 港足名宿陳慶榮傷
七人車剷壆撞的士 港足名宿陳慶榮傷
涉售冒牌瓷磚黏結劑 建材公司兩人被捕
涉售冒牌瓷磚黏結劑 建材公司兩人被捕
泄題案 德信前校長公職失當罪成 官指與補習社董事婚外情 瞞利益衝突
泄題案 德信前校長公職失當罪成 官指與補習社董事婚外情 瞞利益衝突
青年涉港足賽背對奏國歌 辯：警執勤亦曾背向球場
青年涉港足賽背對奏國歌 辯：警執勤亦曾背向球場
社民連涉無牌籌款案 稱無字橫額不算「展示海報」
社民連涉無牌籌款案 稱無字橫額不算「展示海報」
AI析圖則實景 消防驗樓快1/3
AI析圖則實景 消防驗樓快1/3
挪2600萬買車樓名牌 四季酒店會計囚6年半
挪2600萬買車樓名牌 四季酒店會計囚6年半
青年控發煽動帖文 不排除加控
青年控發煽動帖文 不排除加控
稱有內地執照 無牌牙醫判社服
稱有內地執照 無牌牙醫判社服
吊船傾斜困工人 飛將軍「天降」打救
吊船傾斜困工人 飛將軍「天降」打救
針灸客染甲鏈 診所短褲驗出菌 衛署：中醫稱採樣前已洗 函業界提感染控制
針灸客染甲鏈 診所短褲驗出菌 衛署：中醫稱採樣前已洗 函業界提感染控制
明年3月前 警隊料削604職 4局轄下部門編制增
明年3月前 警隊料削604職 4局轄下部門編制增
村屋天台起火 燒傷翁欄外求救
村屋天台起火 燒傷翁欄外求救
活在灣區：港人領補貼 廣東購家電手機攻略
活在灣區：港人領補貼 廣東購家電手機攻略
【Emily】海洋公園狗狗嘉年華 兩人一犬套票$750 保育基金30周年 慈善拍賣張家朗簽名劍
【Emily】海洋公園狗狗嘉年華 兩人一犬套票$750 保育基金30周年 慈善拍賣張家朗簽名劍
【Emily】港青蕭邦鋼琴賽奏五曲 4000人睇直播
【Emily】港青蕭邦鋼琴賽奏五曲 4000人睇直播
【Emily】民建聯等向300校派中共黨史漫畫
【Emily】民建聯等向300校派中共黨史漫畫
【Emily】公屋養狗遭扣分 3年693宗
【Emily】公屋養狗遭扣分 3年693宗
【Emily】前局長林世雄 今起科大執教鞭
【Emily】前局長林世雄 今起科大執教鞭