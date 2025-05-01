針灸客染甲鏈 診所短褲驗出菌 衛署：中醫稱採樣前已洗 函業界提感染控制

衛生署回覆本報表示，病人上月7日、9日到上環診所，上月10日到銅鑼灣診所針灸。病人上月11日發燒和左大腿疼痛，13日接受左下肢截肢手術。據悉，涉事診所一為怡和街「妙仁堂」、中醫師是何俊儒，一為上環興隆商業大廈的黃力行中醫針灸所。妙仁堂昨沒營業，本報致電查詢，未能聯絡上。

專家：普通清潔液已有效除菌

註冊中醫師彭明慧表示，針灸時若病人衣物較緊身，便需更換即棄的不織布衣褲，有中醫師會揀可重用的棉質衣褲，但強調每次只能給一名病人使用，用後要清潔消毒。她分析，驗出甲型鏈球菌的短褲或非即棄品，又未徹底清潔消毒便給下一病人使用，亦可能本身存放短褲的環境已受污染等。

衛生署引述涉事中醫師稱驗出該菌的短褲採樣前已清洗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷稱，甲型鏈球菌若沾染衣物，普通洗衣液等清潔液已有效清除大部分細菌，還可用市面專為衣物設計的消毒液浸泡進一步殺菌。

衛生署稱暫未接獲有關兩間涉事處所有其他病人接受針灸後出現不良反應的報告，將繼續聯繫涉事上環中醫師；昨日已向全港中醫師發信提醒須注意有關感染控制措施。